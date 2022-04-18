Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatları kaç lira? Brent petrol fiyatı ne kadar? 18 Nisan 2022 güncel yakıt fiyatları

Yeni haftaya girerken günün ilk saatlerinden itibaren vatandaşın gündeminde akaryakıt fiyatları yer alıyor. Rusya-Ukrayna savaşının başından itibaren hareketli bir seyir izleyen brent petrol fiyatları akaryakıt ürünlerine yansıyor. Benzin ve motorin fiyatları sürekli güncellenirken savaşın devam edeceği endişeleri ve bu konuda yapılan açıklamalarda de fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. En son geride bıraktığımız hafta sonunda motorine zam gelmişti. Peki, Akaryakıt fiyatlarınde son durum ne? Benzin fiyatları kaç lira? Brent petrol fiyatı ne kadar? Motorin, mazot ve benzin fiyatları ne kadar oldu? İşte 18 Nisan 2022 güncel yakıt fiyatları…

MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

16 Nisan Cumartesi geçerli olmak üzere motorin fiyatları 1,79 lira oldu.

BRENT PETROL FİYATI

Petrol fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. ABD ham petrolü 108 doları aşarken, Brent petrol de yüzde 1'in üzerindeki artışla 113 dolar seviyelerinden işlem gördü.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, daha fazla ülkenin Rusya'dan enerji akışına ambargo koyması durumunda fiyatların rekor düzeylere gidebileceği uyarısı petrol fiyatlarında yükselişe neden oldu.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte etkili olan diğer gelişmeler de Libya'da protestoların etkisiyle iki limanın kapanması ve Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın petrol piyasasındaki gelişmeler üzerine telefon görüşmesi yapması oldu. Öte yandan Şanghay'daki salgına yönelik gelişmeler de yakından izleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul

İstanbul'da benzin litre fiyatı 19,01 TL

İstanbul'da motorin litre fiyatı 20,18 TL

Ankara

Ankara'da benzin litre fiyatı 19,10 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 20,29 TL

İzmir

İzmir'de benzin litre fiyatı 19,12 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 20,28 TL