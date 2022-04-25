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    Ekonomi500 TL banknot çıkacak mı? Yeni banknot çıkacak mı?
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    500 TL banknot çıkacak mı? Yeni banknot çıkacak mı?

    500 TL banknot çıkacağı iddiaları sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Ziraat Bankası'nın eski genel müdür yardımcısı Şenol Babuşcu, yeni paralar için hazırlıkların başladığını iddia etti. Peki, 500 TL banknot çıkacak mı? Yeni banknot çıkacak mı? İşte detaylar…

    25.04.2022 - 10:25 |
    500 TL banknot çıkacak mı? Yeni banknot çıkacak mı?

    Sosyal medyanın gündeminde yeni banknot çıkacağı iddiaları yer alıyor. 500 TL’lik kağıt para ve 5 TL’lik madeni para çıkacağı iddiaları gündem oldu. Ziraat Bankası'nın eski genel müdür yardımcısı Şenol Babuşcu, yeni paralar için hazırlıkların başladığını iddia etti. Peki, 500 TL banknot çıkacak mı? Yeni banknot çıkacak mı? İşte detaylar…

    500 TL BANKNOT ÇIKACAK MI?

    Sosyal medyada 500 TL banknot çıkacağı iddiaları gündem oldu. Piyasada şu anda 5 TL, 10 TL, 20 TL, 50 TL, 100 TL ve 200 TL'lik banknotlar bulunuyor. En büyük madeni para ise şu anda 1 TL. Bu banknot ve madeni paralara yenilerinin ekleneceği iddia edildi. Ziraat Bankası'nın eski genel müdür yardımcısı Şenol Babuşcu 500 TL’lik banknot paylaşımı yaptı.

    Babuşcu, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımı şu şekilde:

    "500'lük banknotlar ve 5 TL madeni paralar için hazırlıklar başladı"

    500 TL banknot çıkacak mı Yeni banknot çıkacak mı

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