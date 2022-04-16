Kabine toplantısının ardından 2B arazileri ile ilgili çiftçiye müjde veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2B arazilerinin satışının uzaltıldığını duyurmuştu. Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2B arazileri ile ilgili bu gelişmenin ardından 2B arazileri ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, 2B arazisi nedir? 2B arazilerinin satışı nasıl olacak? 2B arazi satışı 2022 başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar…

2B YASASI ÇIKTI MI?

Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” Resmî Gazete’de yayımlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazineye ait 2/B ve tarım arazilerinin hak sahiplerine satışına ilişkin düzenlemeyle vatandaşların mülkiyet sorunlarını çözeceklerini belirterek, “2/B ve tarım arazilerinin hak sahiplerine satışında başvuru ve ödeme süresini 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıyoruz.” dedi. Bakan Kurum, Hazineye ait tarım arazilerinin kiralanması düzenlemesiyle de tarımsal üretimin devamlılığını sağlayacaklarını, Hazineye ait tarım arazilerini 31 Aralık 2019'dan önce üç yıl süreyle kullanan çiftçilere, ödedikleri ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden kiralayacaklarını bildirdi.

7394 sayılı “Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile “Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 15 Nisan 2022 tarihli ve 31810 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2B ARAZİSİ NEDİR?

Türkiye genelinde yer alan ve orman vasfını yitiren hazine arazileri 2B arazisi olarak isimlendirilmektedir. "2b" genellikle 6831 sayılı orman kanunu'nun 2. maddesinde yer alan B bendi için kısaltma olarak kullanılmaktadır. 2B arazileri genellikle orman vasfını kaybeden araziler olarak isimlendirilmektedir. Bazı araziler kadastro müdürlükleri tarafından orman alanı dışına çıkartılabilir. Ayrıca bir daha da geri kazanılamaz ve ıslah edilemez. Bu alanlara ise 2B arazisi denilmektedir. Türkiye genelinde orman vasfını yitiren ve orman vasfı dışına çıkarılan bu arazilere de 2B arazisi denilmektedir.

2B ARAZİSİ SATIN ALINABİLİR Mİ?

Türkiye genelindeki 2B arazilerinin satın alınması ile birlikte köylü vatandaşların elektrik, su, doğalgaz ve telefon gibi temel ihtiyaçları da devlet tarafından karşılanır. 2B arazilerinin satın alınmasında bazı detaylara dikkat edilmektedir. Öncelikle 2B arazilerinin satın alınması için defterdarlık, Ziraat Bankası şubeleri ve ya Mal müdürlüklerine başvurulur. Bunun yanı sıra 2B arazisi almak isteyen kişiler Ziraat Bankası'nın internet bankacılığı şubelerinden de başvurularını yapabilirler. 2B arazilerinin temel bazı özellikleri bulunmaktadır. Özellikle orman alanları dışına çıkartılan 2B arazileri verimli olmasının yanı sıra korunma altına da alınmıştır. 2B araziler Türkiye genelinde en fazla Kocaeli, Mersin, Antalya ve Yalova bölgelerinde yer almaktadır. Türkiye'de bulunan 2B araziler genellikle orman köylüsü dışında yer alan üçüncü şahıslara satılmamaktadır. Bu satışlar Anayasanın ilgili maddelerince yasaklanmıştır.