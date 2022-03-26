26 Mart ŞOK kataloğu 2022! ŞOK’ta bu hafta neler var, bu hafta sonu neler indirimli? ŞOK market 26 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğu!

26 Mart ŞOK kataloğu 2022 içeriği sorgulanıyor. ŞOK'a hafta sonu neler geliyor? Sorusuna yanıt aranıyor. ŞOK bu hafta sonu da birbirinden çeşitli aktüel ürünler getiriyor. Piknik ve kamp ürünlerine yer verilen ŞOK 26 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğuna göre Kamp Sandalyesi 129,90 TL, Desenli Kamp Sandalyesi 149,90 TL, Lüks Mangal 99,95 TL ve Bio Mangal Kömürü 2 Kg 29,95 TL'den satışa sunuluyor. İşte ŞOK 26 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğu…

ŞOK 26 MART 2022 KATALOĞUNDA NELER VAR?

ŞOK 26 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğuna göre; USSU Benzinli Ağaç Motoru 999,90 TL, USSU Benzinli Tırpan 1.199 TL, Kamp Sandalyesi 129,90 TL, Desenli Kamp Sandalyesi 149,90 TL, Bio Mangal Kömürü 2 Kg 29,95 TL, Büyük Izgara Teli 24,95 TL, Kamp Lambası 44,95 TL, 20 Led'li Papatya Işık 44,95 TL ve Kitap Çeşitleri 7,99 TL'den satışa sunuluyor.

26 MART ŞOK KATALOĞU 2022



