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    Ekonomi23 Nisan Migros indirimi! Migros 23 Nisan oyuncak indirimi ne zaman? Migros 23 Nisan indirimi başladı mı?
    HaberlerEkonomi Haberleri 23 Nisan Migros indirimi! Migros 23 Nisan oyuncak indirimi ne zaman? Migros 23 Nisan indirimi başladı mı?
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    23 Nisan Migros indirimi! Migros 23 Nisan oyuncak indirimi ne zaman? Migros 23 Nisan indirimi başladı mı?

    Migros 23 Nisan indirimi ne zaman başlıyor, Migros 23 Nisan oyuncak indirimi başladı mı? Migros her yıl 23 Nisan’a özel oyuncak indirimi yapıyor. 2021 yılında da birçok üründe Migros indirime gitmişti. 23 Nisan’a az bir süre kala Migros’un bu yılkı kampanyası merak ediliyor. İşte 23 Nisan Migros indirimi ile ilgili merak edilenler…

    18.04.2022 - 10:26 |
    23 Nisan Migros indirimi! Migros 23 Nisan oyuncak indirimi ne zaman? Migros 23 Nisan indirimi başladı mı?

    Migros 23 Nisan indirimi ne zaman, 23 Nisan Migros oyunca indirimi başladı mı? Migros 23 Nisan için yapılan aramalar yoğunlaştı. Migros her 23 Nisan’da özellikle oyuncaklarda, kırtasiye ürünlerinde, çocuk kitaplarında, sakız, şeker ve çikolata gibi ürünlerde indirimler yapıyor.  Migros’un bu yıl da 23 Nisan indirimi yapıp yapmayacağı merak edilirken, “Migros 23 Nisan oyuncak indirimi ne zaman?” sorusuna da yanıt aranmaya başladı.

    MİGROS 23 NİSAN İNDİRİMİ NE ZAMAN, OYUNCAK İNDİRİMİ BAŞLADI MI?

    Migros'un merakla beklenen 23 Nisan indirimleri başladı. İndirimler yüzde 30, 40 ve 50 oranlarında uygulanıyor. 18 Nisan 2022 tarihinde Money Kart veya Money Bonus ile yapılan alışverişlerde Migros Sanal Market'e özel çocuk ürünlerinde Migros Sanal Market'e özel farklı indirim oranları uygulanıyor.

    İndirim sepette düşecektir. Kampanyalı ürünler mağaza stoklarıyla sınırlıdır. Kampanyalara fotokopi kağıtları, akülü ve aküsüz araçlar ve bisikletler dahil değildir.

    MİGROS 23 NİSAN OYUNCAK İNDİRİMİ KAPSAMINDA OLAN OYUNCAKLAR

    Barbie 

    M Toys 

    Simba 

    Sunman 

    Lego 

    Hot Wheels 

    Pilsan 

    Clementoni 

    Play-Doh 

    Fisher-Price 

    Ravensburger 

    Dickie Toys 

    Mega Bloks 

    Mattel

    Citycode

    Disney 

    Lol 

    Adeland 

    Reyondan

    Hasbro

    Monopoly 

    Nerf 

    Playgro 

    Lollas 

    Zuru 

    Enchantimals 

    Polly Pocket

    Pj Masks

    Art Puzzle

    Polesie

    Tomy 

    Cars

    Giochi Preziosi 

    Ben 10

    Majorette

    Harry Potter

    Thomas & Friends

    Matchbox

    Bemi Toys

    Rapoli

    Goojitzu

    Baby Alive

    Cry Babies

    Eksik Parça Yayınevi

    Adore

    Blocki

    Trefl

    Cicciobello

    Mercan

    Spiderman

    Ricky Zoom

    Frozen

    Funko

    Can Oyuncak

    Marvel

    My Little Baby

    Sedef

    Bloopies

    Mona Lisa

    Imaginext

    Art

    Fur Real

    Boom City

    Nenuco

    Başel

    Sluban

    Samatlı Oyuncak

    My Little Pony

    Nita Toys

    Evi Love

    Bratz

    Lets

    Lynx

    Lil Dippers

    Triathlon

    Goliath

    Ooba

    Miraculous 

    Küp-Tak

    Scrabble

    Adel

    Artikel

    Squish

    Tabu

    Pritt

    Mega

    Aquabeads

    Nanana

    Smartiga

    Star Wars

    Arkerobox

    Transformers

     

     

     

     

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