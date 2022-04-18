23 Nisan Migros indirimi! Migros 23 Nisan oyuncak indirimi ne zaman? Migros 23 Nisan indirimi başladı mı?

Migros 23 Nisan indirimi ne zaman, 23 Nisan Migros oyunca indirimi başladı mı? Migros 23 Nisan için yapılan aramalar yoğunlaştı. Migros her 23 Nisan’da özellikle oyuncaklarda, kırtasiye ürünlerinde, çocuk kitaplarında, sakız, şeker ve çikolata gibi ürünlerde indirimler yapıyor. Migros’un bu yıl da 23 Nisan indirimi yapıp yapmayacağı merak edilirken, “Migros 23 Nisan oyuncak indirimi ne zaman?” sorusuna da yanıt aranmaya başladı.

MİGROS 23 NİSAN İNDİRİMİ NE ZAMAN, OYUNCAK İNDİRİMİ BAŞLADI MI?

Migros'un merakla beklenen 23 Nisan indirimleri başladı. İndirimler yüzde 30, 40 ve 50 oranlarında uygulanıyor. 18 Nisan 2022 tarihinde Money Kart veya Money Bonus ile yapılan alışverişlerde Migros Sanal Market'e özel çocuk ürünlerinde Migros Sanal Market'e özel farklı indirim oranları uygulanıyor.

İndirim sepette düşecektir. Kampanyalı ürünler mağaza stoklarıyla sınırlıdır. Kampanyalara fotokopi kağıtları, akülü ve aküsüz araçlar ve bisikletler dahil değildir.

MİGROS 23 NİSAN OYUNCAK İNDİRİMİ KAPSAMINDA OLAN OYUNCAKLAR

Barbie

M Toys

Simba

Sunman

Lego

Hot Wheels

Pilsan

Clementoni

Play-Doh

Fisher-Price

Ravensburger

Dickie Toys

Mega Bloks

Mattel

Citycode

Disney

Lol

Adeland

Reyondan

Hasbro

Monopoly

Nerf

Playgro

Lollas

Zuru

Enchantimals

Polly Pocket

Pj Masks

Art Puzzle

Polesie

Tomy

Cars

Giochi Preziosi

Ben 10

Majorette

Harry Potter

Thomas & Friends

Matchbox

Bemi Toys

Rapoli

Goojitzu

Baby Alive

Cry Babies

Eksik Parça Yayınevi

Adore

Blocki

Trefl

Cicciobello

Mercan

Spiderman

Ricky Zoom

Frozen

Funko

Can Oyuncak

Marvel

My Little Baby

Sedef

Bloopies

Mona Lisa

Imaginext

Art

Fur Real

Boom City

Nenuco

Başel

Sluban

Samatlı Oyuncak

My Little Pony

Nita Toys

Evi Love

Bratz

Lets

Lynx

Lil Dippers

Triathlon

Goliath

Ooba

Miraculous

Küp-Tak

Scrabble

Adel

Artikel

Squish

Tabu

Pritt

Mega

Aquabeads

Nanana

Smartiga

Star Wars

Arkerobox

Transformers