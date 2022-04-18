23 Nisan Migros indirimi! Migros 23 Nisan oyuncak indirimi ne zaman? Migros 23 Nisan indirimi başladı mı?
Migros 23 Nisan indirimi ne zaman başlıyor, Migros 23 Nisan oyuncak indirimi başladı mı? Migros her yıl 23 Nisan’a özel oyuncak indirimi yapıyor. 2021 yılında da birçok üründe Migros indirime gitmişti. 23 Nisan’a az bir süre kala Migros’un bu yılkı kampanyası merak ediliyor. İşte 23 Nisan Migros indirimi ile ilgili merak edilenler…
Migros 23 Nisan indirimi ne zaman, 23 Nisan Migros oyunca indirimi başladı mı? Migros 23 Nisan için yapılan aramalar yoğunlaştı. Migros her 23 Nisan’da özellikle oyuncaklarda, kırtasiye ürünlerinde, çocuk kitaplarında, sakız, şeker ve çikolata gibi ürünlerde indirimler yapıyor. Migros’un bu yıl da 23 Nisan indirimi yapıp yapmayacağı merak edilirken, “Migros 23 Nisan oyuncak indirimi ne zaman?” sorusuna da yanıt aranmaya başladı.
MİGROS 23 NİSAN İNDİRİMİ NE ZAMAN, OYUNCAK İNDİRİMİ BAŞLADI MI?
Migros'un merakla beklenen 23 Nisan indirimleri başladı. İndirimler yüzde 30, 40 ve 50 oranlarında uygulanıyor. 18 Nisan 2022 tarihinde Money Kart veya Money Bonus ile yapılan alışverişlerde Migros Sanal Market'e özel çocuk ürünlerinde Migros Sanal Market'e özel farklı indirim oranları uygulanıyor.
İndirim sepette düşecektir. Kampanyalı ürünler mağaza stoklarıyla sınırlıdır. Kampanyalara fotokopi kağıtları, akülü ve aküsüz araçlar ve bisikletler dahil değildir.
MİGROS 23 NİSAN OYUNCAK İNDİRİMİ KAPSAMINDA OLAN OYUNCAKLAR
Barbie
M Toys
Simba
Sunman
Lego
Hot Wheels
Pilsan
Clementoni
Play-Doh
Fisher-Price
Ravensburger
Dickie Toys
Mega Bloks
Mattel
Citycode
Disney
Lol
Adeland
Reyondan
Hasbro
Monopoly
Nerf
Playgro
Lollas
Zuru
Enchantimals
Polly Pocket
Pj Masks
Art Puzzle
Polesie
Tomy
Cars
Giochi Preziosi
Ben 10
Majorette
Harry Potter
Thomas & Friends
Matchbox
Bemi Toys
Rapoli
Goojitzu
Baby Alive
Cry Babies
Eksik Parça Yayınevi
Adore
Blocki
Trefl
Cicciobello
Mercan
Spiderman
Ricky Zoom
Frozen
Funko
Can Oyuncak
Marvel
My Little Baby
Sedef
Bloopies
Mona Lisa
Imaginext
Art
Fur Real
Boom City
Nenuco
Başel
Sluban
Samatlı Oyuncak
My Little Pony
Nita Toys
Evi Love
Bratz
Lets
Lynx
Lil Dippers
Triathlon
Goliath
Ooba
Miraculous
Küp-Tak
Scrabble
Adel
Artikel
Squish
Tabu
Pritt
Mega
Aquabeads
Nanana
Smartiga
Star Wars
Arkerobox
Transformers