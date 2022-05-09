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    Ekonomi2022 kurbanlık fiyatları ne olur? 2022 kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte kurbanlık dana fiyatları, 2022 kubanlık hisse fiyatı!
    HaberlerEkonomi Haberleri 2022 kurbanlık fiyatları ne olur? 2022 kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte kurbanlık dana fiyatları, 2022 kubanlık hisse fiyatı!
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    2022 kurbanlık fiyatları ne olur? 2022 kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte kurbanlık dana fiyatları, 2022 kubanlık hisse fiyatı!

    Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş piyasasında hareketlilik şimdiden başladı. Bazı illerde kurban satışları başlarken, kurbanlıkta erken satışlar da başladı. Kurban ibadetlerini yerine getirmek isteyenler de kurban fiyatlarını araştırıyor. Peki, 2022 kurbanlık fiyatları ne olur? 2022 kurbanlık fiyatları ne kadar? Kurbanlık canlı kilo fiyatı ne kadar? İşte 2022 kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş fiyatları

    09.05.2022 - 16:24 |
    2022 kurbanlık fiyatları ne olur? 2022 kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte kurbanlık dana fiyatları, 2022 kubanlık hisse fiyatı!

    Kurban Bayramı için hazırlıklar başladı! Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte, kurban piyasasında da hareketlilik başladı. Kurbanlıklarını almak isteyenler de şimdiden fiyat araştırmalarına başladı. 2022 kurbanlık fiyatları da netleşmeye başladı. Peki, 2022 kurbanlık fiyatları ne olur? 2022 kurbanlık fiyatları ne kadar? Kurbanlık canlı kilo fiyatı ne kadar? İşte 2022 kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş fiyatları

    2022 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

    Kurbanlık fiyatlarının büyükbaş kurbanlıklar için 60-70 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar için ise ortalama 3-4 bin lira olacağı tahmin ediliyor.

    Et fiyatlarındaki artışın Kurbanlık fiyatlarını da etkileyecek. Bloomberg HT’ye açıklama yapan, İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil, kırmızı ette genel olarak maliyet kaynaklı fiyat artışları ile tüketimde yaşanan düşüşün piyasada bir denge sağladığını söylerken, yem maliyetleri nedeniyle üreticinin yaz sonu anaç hayvanları kesime götürerek üretimden uzaklaşacağını da belirtti.

    Civil, 9 Temmuz’da başlayacak olan Kurban Bayramı için geçen yıl 1.800 TL olan küçükbaş ve 25-30 bin aralığında olan büyükbaş fiyatlarında bu yılki fiyatları açıklarken şunları söyledi:

    Kurbanlık talebinde ekonomik sebeplerden dolayı azalma olacağını düşünüyoruz. Asıl sorun yaz bittiği dönem yaşanacak. İşletmelerde hâlâ kesime gidecek hayvan var. Talebi karşılıyor ancak eylülden itibaren anaç hayvanların kesime götürüleceğini öngörüyoruz. Büyükbaş kurbanlıklar 60-70 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar da ortalama 3-4 bin lira olur.

     

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