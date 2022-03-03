YÖKDİL sınav yerleri açıklandı mı, YÖKDİl ne zaman 2022? YÖKDİL sınav giriş belgesi 2022 sorgulama ve PDF alma ekranı!
YÖKDİL sınav yerleri merak ediliyordu. 2022-YÖKDİL/1 Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 03 Mart 2022 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir. Peki, YÖKDİl ne zaman 2022? YÖKDİL sınav giriş belgesi 2022 sorgulama ve PDF alma ekranı!
03.03.2022 - 14:09 |
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. YÖKDİL sınav yerleri belli oldu. YÖKDİL sınav giriş belgesi 2022 sorgulama ve PDF alma ekranı…
YÖKDİL NE ZAMAN?
13 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YÖKDİL/1 sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Sınav yerel saate göre yapılacağından; adaylar, Kıbrıs/Lefkoşa için saat 09.00’dan sonra, Kırgızistan/Bişkek için ise 13.00’den sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.