YÖKDİL sınav yerleri açıklandı mı, YÖKDİl ne zaman 2022? YÖKDİL sınav giriş belgesi 2022 sorgulama ve PDF alma ekranı!

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. YÖKDİL sınav yerleri belli oldu. YÖKDİL sınav giriş belgesi 2022 sorgulama ve PDF alma ekranı…

YÖKDİL NE ZAMAN?

13 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YÖKDİL/1 sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Sınav yerel saate göre yapılacağından; adaylar, Kıbrıs/Lefkoşa için saat 09.00’dan sonra, Kırgızistan/Bişkek için ise 13.00’den sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Temel Kurallar

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ 2022 ALMA EKRANI