°
Şehir seçiniz
    BİST2.0211.76EURO15.790.53USD14.130.34ALTIN874.290.23
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    Eğitim2022 ALES başvuruları bugün sona eriyor! ALES sınavı ne zaman, başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır?
    HaberlerEğitim Haberleri 2022 ALES başvuruları bugün sona eriyor! ALES sınavı ne zaman, başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır?
    ABONE OL

    2022 ALES başvuruları bugün sona eriyor! ALES sınavı ne zaman, başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 17 Nisan'da uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) başvuruları bugün sona eriyor. Peki, ALES başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır?

    03.03.2022 - 09:29 |
    2022 ALES başvuruları bugün sona eriyor! ALES sınavı ne zaman, başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır?

    ÖSYM tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuru ve sınav tarihleri açıklandı. 2022 yılı için ALES başvuruları 21 Şubat’ta başladı, bugün sona eriyor.

    2022 ALES/1 BAŞVURU TARİHİ BUGÜN SONA ERİYOR!

    Bu yıl ALES/1 başvuruları 21 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında yapılacak. Sınav 17 Nisan’da gerçekleşecek.

    Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

    2022 ALES başvuruları bugün sona eriyor ALES sınavı ne zaman, başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır

    ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    Geçtiğimiz yıl 145 lira olan ALES başvuru ücreti bu yıl 185 TL olarak belirlendi.

    Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklar.

    Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir.

    ALES BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

    Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebilecektir.

    Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

    Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

    Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

    Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

    Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

    ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

    Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

    Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

    İş Bankası’nın tüm şubeleri, internet bankacılığı ve mobil bankacılık

    Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yapılabilecek.

    ALES TAKVİMİ 2022

    ALES/1: 17 Nisan

    ALES/2: 21 Ağustos

    ALES/3: 20 Kasım

     

    GÜNCEL HABERLER

    1.500 TL her ay banka hesaplarına yatırılıyor! Ödemeler ile ilgili flaş açıklama

    1.500 TL her ay banka hesaplarına yatırılıyor! Ödemeler ile ilgili flaş açıklama

    Ukrayna'da Bucha bölgesinde 200'den fazla kişi tahliye edildi

    Ukrayna'da Bucha bölgesinde 200'den fazla kişi tahliye edildi

    Japonya savaştan kaçan Ukraynalıları kabul edecek

    Japonya savaştan kaçan Ukraynalıları kabul edecek

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    1.500 TL her ay banka hesaplarına yatırılıyor! Ödemeler ile ilgili flaş açıklama

    1.500 TL her ay banka hesaplarına yatırılıyor! Ödemeler ile ilgili flaş açıklama

    Sıradaki Haber
    Ukrayna'da Bucha bölgesinde 200'den fazla kişi tahliye edildi

    Ukrayna'da Bucha bölgesinde 200'den fazla kişi tahliye edildi

    Sıradaki Haber
    Memur ve memur emeklisine zam farkı çıktı mı? Memur maaşı enflasyon farkı ne oldu?

    Memur ve memur emeklisine zam farkı çıktı mı? Memur maaşı enflasyon farkı ne oldu?

    Sıradaki Haber
    MSB duyurdu! Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı

    MSB duyurdu! Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı

    Sıradaki Haber