2022 ALES başvuruları bugün sona eriyor! ALES sınavı ne zaman, başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır?

ÖSYM tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuru ve sınav tarihleri açıklandı. 2022 yılı için ALES başvuruları 21 Şubat’ta başladı, bugün sona eriyor.

2022 ALES/1 BAŞVURU TARİHİ BUGÜN SONA ERİYOR!



Bu yıl ALES/1 başvuruları 21 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında yapılacak. Sınav 17 Nisan’da gerçekleşecek.



Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?



Geçtiğimiz yıl 145 lira olan ALES başvuru ücreti bu yıl 185 TL olarak belirlendi.



Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklar.

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebilecektir.



Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler



ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)



İş Bankası’nın tüm şubeleri, internet bankacılığı ve mobil bankacılık



Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yapılabilecek.

ALES TAKVİMİ 2022

ALES/1: 17 Nisan



ALES/2: 21 Ağustos



ALES/3: 20 Kasım