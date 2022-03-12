YÖKDİL ne zaman? 13 Mart YÖKDİL sınavı iptal mi 2022, ertelendi mi? ÖSYM beklenen açıklamayı yaptı!

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) 13 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. Yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmedi, kamuya idari izin verilmesi, birçok uçak seferinin iptal olması gözleri pazar günü yapılacak YÖKDİL sınavına çevirdi.

YÖKDİL ne zaman, 13 Mart YÖKDİL sınavı iptal mi?

YÖKDİL sınavına ilişkin ÖSYM tarafından yapılan açıklamada YÖKDİL sınavı ertelenmedi, planlandığı gibi 13 Mart’ta yapılacak.