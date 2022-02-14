Uzman ve başöğretmenlik eğitimleri ücretli mi? Özel okul öğretmenleri başvurabilecek mi?

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Resmî Gazete'de yayımlandı! Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu kamuoyunun görüşüne açtıklarını duyurdu. Bakan Özer, Uzman ve başöğretmenlik eğitimleri ile Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Uzman ve başöğretmenlik eğitimleri ücretli mi? Özel okul öğretmenleri başvurbilecek mi? İşte Uzman ve başöğretmenlik eğitimleri hakkında merak edilenler…

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK EĞİTİMLERİ ÜCRETSİZ Mİ?

Uzman ve başöğretmenlik eğitimlerinin tamamı ücretsiz olacak, özel okul öğretmenleri de başvurabilecek

Bakan Özer, yönetmelik taslağında meslekte 10 yılını dolduran öğretmenlere 180 saatlik, uzmanlıkta 10 yılını dolduranlara da 240 saatlik bir kurs verilmesi ve böylece uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğe geçiş sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede ise şunları kaydetti:

"Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik süreçlerine bizim resmî okullardaki öğretmenlerimiz değil, diğer özel öğretim kurumlarındaki tüm öğretmenlerimiz de katılabilir, gerekli eğitimlerden sonra sertifika alabilirler. Bu eğitimleri, öğretmenlerimizi desteklemek üzere düzenliyoruz, bu sebeple bu eğitimlerin tamamı ücretsiz olacak. Sınavlar da uzman öğretmenlikteki minimum 180 saat, başöğretmenlikteki minimum 240 saatlik eğitimin içeriğinden olacak. Dolayısıyla sınavla ilgili kaygılanacak bir durum da söz konusu değil. Zaten yüksek lisansını yapmış ve 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimiz, uzman öğretmenlikle ilgili yapılacak olan sınavdan muaf olacaklar, diğer taraftan doktorasını yapmış olan öğretmenlerimiz de uzman öğretmenler için yapılacak sınavdan muaf olmuş olacaklar.”