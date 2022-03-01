TÜBİTAK bursu nedir, zamla ne kadar oldu? TÜBİTAK lisans bursu başvuru şartları nelerdir, nasıl alınır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalara TÜBİTAK burslarını da ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğrencilere ve araştırmacılara TÜBİTAK'tan sağladığımız burslarda ciddi iyileştirmeler yapıyoruz.” İfadesiyle TÜBİTAK burslarına yapılan zammı duyurdu.

TÜBİTAK BURSU NE KADAR OLDU 2022?

Lisans öğrencilerine verdiğimiz aylık 750 liralık bursu yüzde 67'lik artışla 1250 liraya çıkarıyoruz. Aynı şekilde başarı performanslarına göre bundan böyle TÜBİTAK'tan yüksek lisans öğrencileri 3 bin lira ile 4 bin 250 lira, doktora öğrencileri 5 bin 500 ile 7 bin 500 lira, doktora sonrası araştırmacılar ise 7 bin 500 ile 10 bin lira arasına kadar aylık burs alabileceklerdir. Mümkün olan en yüksek seviyeden yapmaya özen gösterdiğimiz bu iyileştirmelerin şimdiden öğrenci ve araştırmacılarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

TÜBİTAK BURSU NEDİR?

TÜBİTAK bursu, araştırmacı öğrencilere destek olmak ve öğrencileri akademiye yönlendirme konusunda teşvik oluşturmak için verilen burstur.

TÜBİTAK BURSU NASIL ALINIR, BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Ancak başvuru yapacak adayların TÜBİTAK tarafından belirlenen şartlara uygun olmaları gerekmektedir.