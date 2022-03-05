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    EğitimÖSYM’den HES kodu açıklaması! Sınav başvurularında Hes kodu istenecek mi?
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    ÖSYM’den HES kodu açıklaması! Sınav başvurularında Hes kodu istenecek mi?

    HES kodu uygulaması ile ilgili ÖSYM’den açıklama geldi! İçişleri Bakanlığı genelgesiyle kaldırılan HES kodu uygulaması, ÖSYM sınav başvurularında sistemde halen gözüküyor. Sınav başvurularında HES kodunun istenmesi karışıklığa neden olunca ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den açıklama geldi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınav başvurularında zorunlu olan HES kodunun Aday İşlemleri Sisteminden kaldırılmasıyla ilgili gerekli güncelleme işlemlerini tamamlamak üzere olduklarını duyurdu.

    05.03.2022 - 15:50 |
    ÖSYM’den HES kodu açıklaması! Sınav başvurularında Hes kodu istenecek mi?

    İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son koronavirüs genelgesiyle HES kodu uygulaması kaldırılmıştı. Ancak, ÖSYM’nin sınav müracaatlarında HES kodu zorunluluğunun olması, başvuru işlemlerinde karışıklığa neden olunca ÖSYM’den açıklama geldi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sınav başvurularında zorunlu olan HES kodunun Aday İşlemleri Sisteminden kaldırılmasıyla ilgili gerekli güncelleme işlemlerini tamamlamak üzere olduklarını duyurdu.

    ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından "Değerli adaylarımız, Sağlık Bakanlığının almış olduğu karar doğrultusunda sınav başvurularında zorunlu olan HES kodunun Aday İşlemleri Sisteminden (http://ais.osym.gov.tr) kaldırılmasıyla ilgili gerekli güncelleme işlemlerini tamamlamak üzereyiz" mesajını paylaştı.

    Aygün mesajında "Başvuru sistemlerimizin güncelleme çalışmaları gün içinde tamamlanacaktır. Artık sınav başvurularında HES kodu istenmeyecek ve adaylarımız sınav başvurularını HES kodu girmeden gerçekleştirebilecektir. Başvurularınızın hayırlı olmasını temenni eder, şimdiden başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

     

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