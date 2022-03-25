ÖSYM YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? YÖKDİL/1 sınav sonucu nasıl ve nereden sorgulanır? ÖSYM AİS sonuç sorgulama sayfası!
YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 13 Mart’ta yapılan YÖKDİL sınavı ardından, gözler sonuçlara çevrildi. İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında gerçekleştirilen sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. ÖSYM YÖKDİL sonuçları hakkında açıklama yaptı. Peki, YÖKDİL ne zaman açıklanacak? 2022 YÖKDİL/1 sınav sonucu nasıl ve nereden sorgulanır?
2022 YÖKDİL/1 sınavı 13 Mart'ta gerçekleştirildi. Adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. YÖKDİL sonuçları 5 yıl geçerli olacak. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?
YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
13 Mart 2022 Pazar günü uygulanan 2022 YÖKDİL/1 sınavının sonuçları 29 Mart Salı günü açıklanacak.
YÖKDİL SINAV SONUCU NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?
Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecek.
YÖKDİL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.