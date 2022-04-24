ÖSYM EKPSS sınav soruları ve cevaplarını yayımlandı!

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sınavı gerçekleştirildi. Adaylar sınavın ardından EKPSS sınav soruları ve cevaplarının yayınlanmasını bekliyordu. ÖSYM, 24 Nisan Pazar günü yapılan EKPSS sınav kitapçıklarının belirli kısmını yayınladı.

EKPSS SINAV SORULARI AÇIKLANDI MI?

2022-EKPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. ÖSYM’den yapılan açıklama şu şekilde:

“24 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2022-EKPSS) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 24 Nisan 2022 tarihinde saat 14.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.”

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022-EKPSS) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları

2022 EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimi ve sonuç açıklama takvimine göre, EKPSS sınav sonuçları 20 Mayıs'ta açıklanacak.

Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.