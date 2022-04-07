°
Şehir seçiniz
    BİST2.3461.29EURO16.120.57USD14.740.30ALTIN914.940.47
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EğitimÖSYM duyurdu! ALES sınav yerleri belli oldu! İşte ÖSYM ALES sınava giriş belgesi alma ekranı!
    HaberlerEğitim Haberleri ÖSYM duyurdu! ALES sınav yerleri belli oldu! İşte ÖSYM ALES sınava giriş belgesi alma ekranı!
    ABONE OL

    ÖSYM duyurdu! ALES sınav yerleri belli oldu! İşte ÖSYM ALES sınava giriş belgesi alma ekranı!

    ÖSYM duyurdu! ALES sınav yerleri belli oldu. ÖSYM, yaptığı açıklamada 17 Nisan’da yapılacak 2022-ALES/1 sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Adaylar ALES sınav giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecek.

    07.04.2022 - 14:52 |
    ÖSYM duyurdu! ALES sınav yerleri belli oldu! İşte ÖSYM ALES sınava giriş belgesi alma ekranı!

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 17 Nisan’da uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022 ALES/1) giriş belgelerinin erşime açıldığını duyurdu.

    ALES SINAV YERLERİ BELLİ OLDU!

    ÖSYM’den yapılan açıklama şu şekilde:

    2022-ALES/1 Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

    17 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr  internet  adresinden 07 Nisan 2022 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

    17 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-ALES/1 sınavı için adaylar, (Kıbrıs/Lefkoşa) dahil saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

    Sınav yerel saate göre yapılacağından; adaylar, Kırgızistan/Bişkek için ise saat 13.00’ten sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.”

    ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

     

    GÜNCEL HABERLER

    Bakan Çavuşoğlu'ndan Brüksel'de önemli açıklamalar! 'Buça'dan gelen görüntüler müzakereleri gölgeledi'

    Bakan Çavuşoğlu'ndan Brüksel'de önemli açıklamalar! 'Buça'dan gelen görüntüler müzakereleri gölgeledi'

    Bu mesajı aldıysanız dikkat! Hemen e-Devlet'e girip bakın, 'dosya numarası' detayı...

    Bu mesajı aldıysanız dikkat! Hemen e-Devlet'e girip bakın, 'dosya numarası' detayı...

    Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'de göreve başlıyor

    Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'de göreve başlıyor

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakan Çavuşoğlu'ndan Brüksel'de önemli açıklamalar! 'Buça'dan gelen görüntüler müzakereleri gölgeledi'

    Bakan Çavuşoğlu'ndan Brüksel'de önemli açıklamalar! 'Buça'dan gelen görüntüler müzakereleri gölgeledi'

    Sıradaki Haber
    Bu mesajı aldıysanız dikkat! Hemen e-Devlet'e girip bakın, 'dosya numarası' detayı...

    Bu mesajı aldıysanız dikkat! Hemen e-Devlet'e girip bakın, 'dosya numarası' detayı...

    Sıradaki Haber
    Bucha’da bir sivil Rusya'nın evini taramasıyla yatağında can verdi

    Bucha’da bir sivil Rusya'nın evini taramasıyla yatağında can verdi

    Sıradaki Haber
    Emekli bayram ikramiyesi 2022 ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kimlere verilecek?

    Emekli bayram ikramiyesi 2022 ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kimlere verilecek?

    Sıradaki Haber