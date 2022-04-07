ÖSYM duyurdu! ALES sınav yerleri belli oldu! İşte ÖSYM ALES sınava giriş belgesi alma ekranı!
ÖSYM duyurdu! ALES sınav yerleri belli oldu. ÖSYM, yaptığı açıklamada 17 Nisan’da yapılacak 2022-ALES/1 sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Adaylar ALES sınav giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 17 Nisan’da uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022 ALES/1) giriş belgelerinin erşime açıldığını duyurdu.
ALES SINAV YERLERİ BELLİ OLDU!
ÖSYM’den yapılan açıklama şu şekilde:
“2022-ALES/1 Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
17 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 07 Nisan 2022 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
17 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-ALES/1 sınavı için adaylar, (Kıbrıs/Lefkoşa) dahil saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Sınav yerel saate göre yapılacağından; adaylar, Kırgızistan/Bişkek için ise saat 13.00’ten sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.”
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