ÖSYM duyurdu! ALES sınav yerleri belli oldu! İşte ÖSYM ALES sınava giriş belgesi alma ekranı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 17 Nisan’da uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022 ALES/1) giriş belgelerinin erşime açıldığını duyurdu.

ALES SINAV YERLERİ BELLİ OLDU!

ÖSYM’den yapılan açıklama şu şekilde:

“2022-ALES/1 Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

17 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 07 Nisan 2022 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

17 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-ALES/1 sınavı için adaylar, (Kıbrıs/Lefkoşa) dahil saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Sınav yerel saate göre yapılacağından; adaylar, Kırgızistan/Bişkek için ise saat 13.00’ten sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.”

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN