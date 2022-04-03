ÖSYM duyurdu. 2022-İcra Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı. ÖSYM’den yapılan açıklama şu şekilde:

“2022-İcra Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

03 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavının (2022-İcra) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 03 Nisan 2022 tarihinde saat 13.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.”

2022-İcra Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı için tıklayın