ÖSYM duyurdu! 2022-İcra Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı!
ÖSYM, bugün gerçekleştirilen Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı (2022-İcra Sınavı) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarını yayınladı. 2022-İcra Sınavı soruları ve cevap anahtarı ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi’nden görülebilecek. İşte 2022 İcra Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı…
03.04.2022 - 15:19 |
ÖSYM duyurdu. 2022-İcra Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı. ÖSYM’den yapılan açıklama şu şekilde:
“2022-İcra Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
03 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavının (2022-İcra) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 03 Nisan 2022 tarihinde saat 13.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.”
2022-İcra Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı için tıklayın