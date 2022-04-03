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    EğitimÖSYM duyurdu! 2022-İcra Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı!
    HaberlerEğitim Haberleri ÖSYM duyurdu! 2022-İcra Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı!
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    ÖSYM duyurdu! 2022-İcra Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı!

    ÖSYM, bugün gerçekleştirilen Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı (2022-İcra Sınavı) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarını yayınladı. 2022-İcra Sınavı soruları ve cevap anahtarı ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi’nden görülebilecek. İşte 2022 İcra Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı…

    03.04.2022 - 15:19 |
    ÖSYM duyurdu! 2022-İcra Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı!

    ÖSYM duyurdu. 2022-İcra Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı. ÖSYM’den yapılan açıklama şu şekilde:

    “2022-İcra Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

    03 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavının (2022-İcra) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

    Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 03 Nisan 2022 tarihinde saat 13.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.”

    2022-İcra Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı için tıklayın

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