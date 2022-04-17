Okullarda maske kalktı mı? Okullarda maske zorunluluğu devam edecek mi?

Okullar açılıyor! İkinci ara tatil sona erdi. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki 18 milyon öğrenci için ders zili çalacak. Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmenin gözü yeni haftada Bilim Kurulu’nda olacak. Okullarda maske zorunluluğunun kaldırılması beklenirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullardaki maske kullanımı dahil Bilim Kurulu'nda maske ile ilgili önemli kararlar alınacağını belirtti. Peki, Okullarda maske kalkacak mı? Okullarda maske zorunluluğu devam edecek mi? İşte detaylar…

Maske zorunluluğu hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadelerde bulundu;

"Salgının seyri etkisini azaltmaya başladı. Şu an 19’a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır. Geçtiğimiz yaz 'Maskeli son yazımız olacak' demiştim. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o noktaya gidiyoruz. 'En kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun' diye sözüm olmuştu. Endişe etmeyiniz.”

MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?

Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapmış olacak. Maske ile ilgili alınacak kararlar olacak. Okullardaki maske kullanımı dahil ele alınacak. Alınan bilgiye göre, maske zorunluluğuna yönelik esneklik getirilmesi bekleniyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun özellikle haftaya, bugüne kadar yaptığı en önemli toplantılarından birini yapacağını belirten Koca, "Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu'nun toplantısında ele almış olacağız. Özellikle maske uygulamasının yoğun uygulandığı yer okullarımız. Okullarımız başta olmak üzere maske uygulamasını da haftaya Bilim Kurulu değerlendirmiş olacak. Bununla ilgili zaten detaylı açıklamamız olacak" ifadelerini kullanmıştı.