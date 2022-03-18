Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmennin gözü okulların tatil olacağı tarihe çevrildi. 2. Dönem ara tatilinin ne zaman olacağı merak ediliyor. MEB, daha önce, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı takvimini paylaşmıştı. Buna göre tüm okullar Nisan ayında 1 haftalık 2. dönem ara tatiline çıkacak. Peki, Okullar ne zaman tatil olacak? Okullarda ara tatil ne zaman? 2022 2. Dönem ara tatili ne zaman? İşte detayları…

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

İkinci dönem ara tatili için geri sayım başladı. İkinci dönem şubat ayında başladı. MEB 2021-2022 eğitim öğretim takvimine göre ara tatil 11 Nisan'da başlayacak.

2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN 2022?

İkinci dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayacak, 15 Nisan'da sona erecek. Nisan ara tatili hakkında açıklama yapan Bakan Özer şunları söyledi;

“Bilim Kurulu'nun aldığı kararlara göre rehberlerimizi güncelliyor ve 81 ile gönderiyoruz. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sağlığını önemsiyoruz. 1.5 yıl fedakarlık yapıldı, bundan sonra bilimsel verileri de dikkate alarak süreci yönetiyoruz. 11-15 Nisan arasında bir haftalık ara tatilimiz var. 11 Nisan'a kadar süreci başarılı şekilde yöneteceğiz. Okullarda biz bu önlemleri alırken eğer okul dışı sosyalleşme ortamlarında bu önlemlere hassasiyet göstermezlerse vaka sayısı okullara yansır. Bir vaka olursa öğrenci ve öğretmende sadece o kişi karantinaya alınıyor. Okullarda hızlı antijen kitini de devreye sokmak istiyoruz.”

MEB 2021-2022 TATİL TAKVİMİ

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başladı. Okullar yaz tatiline 17 Haziran 2022 Cuma girecek. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.