Okullar ne zaman açılacak? 18 Nisan Pazartesi okul var mı? 18 Nisan okullarda ders var mı?

2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili sona eriyor. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün tatil yaptı. Okullarda ders zili 18 Nisan Pazartesi başlıyor. Ara tatilde dinlenme fırsatı yakalayan öğrencilerin gözü şimdiden yaz tatiline çevrildi. Peki, Okullar ne zaman açılacak? 18 Nisan Pazartesi okul var mı? Ara tatil uzatıldı mı 2022? Okullar ne zaman yaz tatiline giriyor? İşte MEB tatil takvimi…

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2021-2022 eğitim öğretim yılı eğitim takvimi yayınlanmıştı. 8 Nisan’da başlayan ara tatil 15Nisan Pazartesi günü itibariyle bitti. Ara tatilin ardından öğrenciler pazartesi günü ders başı yapacak. Gözler şimdiden yaz tatiline çevrildi.

OKULLARDA ARA TATİL BİTTİ Mİ?

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci, ikinci ara tatile çıktı. 11 - 15 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek ara tatil sonrasında 18 Nisan Pazartesi günü itibariyle öğrenciler için ders zili yeniden çalacak.

OKULLAR NE ZAMAN YAZ TATİLİNE GİRİYOR?

İkinci dönemin son ders zili ise 17 Haziran Cuma günü çalacak ve 2021-2022 eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.