Nisan ara tatili ne zaman? Okullarda 2. dönem ara tatil kaç gün, hangi tarihte olacak 2022?
Nisan ara tatili merakla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2021-2022 yılına ilişkin takvime göre göre ilkokul, ortaokul ve liselerde nisan ayında ara tatil verilecek. Öğrenciler sömestr tatili sonrası 1 haftalık ara tatile çıkacak. Peki, nisan ara tatili ne zaman, kaç gün? Okullarda kinci ara tatil hangi tarihte?
28.02.2022 - 11:48 |
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ikinci ara tatil için aramalarını yoğunlaştırdı. MEB takvimine göre Nisan ara tatili başlıyor. 7 Şubat'ta başlayan ikinci dönem devam ederken, 2. dönem ara tatil tarihi sorgulanıyor.
ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Nisan ara tatili 11-15 Nisan 2022 tarihleri aralığında yapılacak ve hafta sonuyla beraber 9 gün sürecek.
Milli Eğitim Bakanı Özer okulların kararlılıkla eğitime devam edeceğini belirterek bazı öğrencilerin devamsızlıktan muaf olacağını da belirtmişti.