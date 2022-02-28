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    EğitimNisan ara tatili ne zaman? Okullarda 2. dönem ara tatil kaç gün, hangi tarihte olacak 2022?
    HaberlerEğitim Haberleri Nisan ara tatili ne zaman? Okullarda 2. dönem ara tatil kaç gün, hangi tarihte olacak 2022?
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    Nisan ara tatili ne zaman? Okullarda 2. dönem ara tatil kaç gün, hangi tarihte olacak 2022?

    Nisan ara tatili merakla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı  tarafından yayımlanan 2021-2022 yılına ilişkin takvime göre göre ilkokul, ortaokul ve liselerde nisan ayında ara tatil verilecek. Öğrenciler sömestr tatili sonrası 1 haftalık ara tatile çıkacak. Peki, nisan ara tatili ne zaman, kaç gün? Okullarda kinci ara tatil hangi tarihte?

    28.02.2022 - 11:48 |
    Nisan ara tatili ne zaman? Okullarda 2. dönem ara tatil kaç gün, hangi tarihte olacak 2022?

    İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ikinci ara tatil için aramalarını yoğunlaştırdı. MEB takvimine göre Nisan ara tatili başlıyor. 7 Şubat'ta başlayan ikinci dönem devam ederken, 2. dönem ara tatil tarihi sorgulanıyor.

    ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Nisan ara tatili 11-15 Nisan 2022 tarihleri aralığında yapılacak ve hafta sonuyla beraber 9 gün sürecek.

    Milli Eğitim Bakanı Özer okulların kararlılıkla eğitime devam edeceğini belirterek bazı öğrencilerin devamsızlıktan muaf olacağını da belirtmişti.

     

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