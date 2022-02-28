Nisan ara tatili ne zaman? Okullarda 2. dönem ara tatil kaç gün, hangi tarihte olacak 2022?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ikinci ara tatil için aramalarını yoğunlaştırdı. MEB takvimine göre Nisan ara tatili başlıyor. 7 Şubat'ta başlayan ikinci dönem devam ederken, 2. dönem ara tatil tarihi sorgulanıyor.

ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Nisan ara tatili 11-15 Nisan 2022 tarihleri aralığında yapılacak ve hafta sonuyla beraber 9 gün sürecek.

Milli Eğitim Bakanı Özer okulların kararlılıkla eğitime devam edeceğini belirterek bazı öğrencilerin devamsızlıktan muaf olacağını da belirtmişti.