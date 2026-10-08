Karaelmas Ekspresi yeni sefer tarihleri açıklandı

Zonguldak Valiliği, Karaelmas Ekspresi'nin yeni seferlerinin 16-18 Ekim, 30 Ekim-1 Kasım ve 13-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Zonguldak Valiliği, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Zonguldak İl Özel İdaresi iş birliğiyle hayata geçirilen Karaelmas Ekspresi'nin yılın ilk seferine, Ankara Rehber Odası'na bağlı 40 profesyonel turist rehberi de katıldı. Rehberler, Yenice, Zonguldak, Çankırı ve Kalecik'te doğal alanları ve sanayi mirasını yerinde inceleme fırsatı buldu.



İlk seferin sonunda Zonguldak Tren Garı'na ulaşan 208 yolcu, Madenci Korosu'nun seslendirdiği şarkılarla karşılanmıştı.