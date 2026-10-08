Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKaraelmas Ekspresi yeni sefer tarihleri açıklandı
HaberlerGündem Haberleri Karaelmas Ekspresi yeni sefer tarihleri açıklandı

Karaelmas Ekspresi yeni sefer tarihleri açıklandı

08.10.2026 - 14:55Güncellenme Tarihi:
Karaelmas Ekspresi yeni sefer tarihleri açıklandı

Turistik Karaelmas Ekspresi, 2026 yılının ilk seferini yüzde 87 doluluk oranıyla tamamladı. Toplam 208 yolcunun katıldığı yolculuğun ardından ekim ve kasım aylarında düzenlenecek üç yeni seferin tarihleri açıklandı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Zonguldak Valiliği, Karaelmas Ekspresi'nin yeni seferlerinin 16-18 Ekim, 30 Ekim-1 Kasım ve 13-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Zonguldak Valiliği, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Zonguldak İl Özel İdaresi iş birliğiyle hayata geçirilen Karaelmas Ekspresi'nin yılın ilk seferine, Ankara Rehber Odası'na bağlı 40 profesyonel turist rehberi de katıldı. Rehberler, Yenice, Zonguldak, Çankırı ve Kalecik'te doğal alanları ve sanayi mirasını yerinde inceleme fırsatı buldu.

Karaelmas Ekspresi yeni sefer tarihleri açıklandı


İlk seferin sonunda Zonguldak Tren Garı'na ulaşan 208 yolcu, Madenci Korosu'nun seslendirdiği şarkılarla karşılanmıştı.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Balıkesir'de büyük buluşma için geri sayım başladı! İstanbul, Bursa, Manisa ve İzmir'den ücretsiz otobüsler kalkacak
#Gündem

Balıkesir'de büyük buluşma için geri sayım başladı! İstanbul, Bursa, Manisa ve İzmir'den ücretsiz otobüsler kalkacak

Kütahya’nın ünlü sarımsağı için harekete geçildi! Tescil için çalışmalar başladı
#Gündem

Kütahya’nın ünlü sarımsağı için harekete geçildi! Tescil için çalışmalar başladı

Karaelmas Ekspresi yeni sefer tarihleri açıklandı
#Gündem

Karaelmas Ekspresi yeni sefer tarihleri açıklandı