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    EğitimMilli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Tüm öğrenci ve öğretmenler...
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    Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Tüm öğrenci ve öğretmenler...

    Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklaması! Okullarda 6 Eylül'den itibaren yüz yüze eğitim başladı. 7 Şubat itibariyle de ikinci döneme geçildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'de yüz yüze eğitimin kesintisiz bir şekilde, kararlılıkla devam ettiğini belirterek, "Türkiye'nin 81 ilinde fedakarlıkla görevini sürdüren öğretmenlerimize de teşekkürlerimi arz ediyorum. Öğrencilerimiz de sürekli kurallara uyarak, maskeleriyle dersleri dinlediler. Bu fedakarlıklarından dolayı da hem öğrencilerimize hem de onları destekleyen ailelerimize çok teşekkür ederim." dedi.

    17.03.2022 - 11:54 | | Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
    Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Tüm öğrenci ve öğretmenler...

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya geldi. İlk olarak Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret eden Özer, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Bakan Özer, 6 Eylül 2021'den itibaren 2021-2022 eğitim-öğretim yılının başladığını hatırlatarak, "Kararlılıkla yüz yüze eğitime devam ediyoruz. 7 Şubat itibariyle de ikinci döneme başladık. Şu ana kadar hiçbir kesinti olmadan eğitim öğretime yüz yüze devam ettik. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun koordinasyonuyla süreci başarılı bir şekilde devam ettiriyoruz" dedi.

    Bu sürecin en büyük kahramanlarının öğretmenler olduğunu dile getiren Bakan Özer, şunları söyledi:

    "Öğretmenlerimiz hem maskeyle ders anlatma fedakarlığı gösterdiler hem de aşılanma oranlarıyla gerçekten Türk toplumuna ülkemizde müthiş bir örneklik oluşturdular. Sade Türkiye'de değil çoğu gelişmiş ülkede de yüz yüze eğitime kesintisiz bir şekilde devam eden ülkelerdeki öğretmenlerin aşılanma oranlarının çok üzerinde bir orana sahip oldular. Türkiye'nin 81 ilinde fedakarlıkla görevini sürdüren öğretmenlerimize de teşekkürlerimi arz ediyorum. Öğrencilerimiz de sürekli kurallara uyarak, maskeleriyle dersleri dinlediler. Bu fedakarlıklarından dolayı da hem öğrencilerimize hem de onları destekleyen ailelerimize çok teşekkür ederim."

    Bakan Özer, daha sonra Malatya Valiliği’nde düzenlenen 'İl Eğitim Değerlendirme' toplantısına katıldı.

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