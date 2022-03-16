Bakan müjdeyi verdi! Öğretmen ataması yapılacak! İşte Bakan Özer’in açıklaması!

Okul öncesi öğretmenlere atama müjdesi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Bakan Özer, öğretmen atamalarına dair çalışmaların yapıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından 3 bin anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapılmasına ilişkin açıklamada bulunduğuna işaret ederek, bu kapsamda öğretmen atamalarında da ağırlığın okul öncesi eğitimde olacağını ancak diğer alanlarda da öğretmen alımının mutlaka yapılacağını bildirdi.

Bakan Özer, “Öğretmen ataması mutlaka olacak, üzerinde çalışmaya devam ediyoruz, okul öncesi eğitimi için 3 bin anaokulu 40 bin anasıfı düşünülüyor, ağırlık okul öncesine verilecek, ama diğerlerine de yer verilecek, umuyorum en kısa sürede tamamlarız.” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı canlı yayın programında 'öğretmen atamalarına'ilişkin önemli açıklamalarda bulundu

Bakan Mahmut Özer, Türkiye'nin eğitim gündemindeki son gelişmeleri Bloomberg HT ekranında değerlendirdi.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERE ATAMA MÜJDESİ!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen atamalarına ilişkin soruya karşılık da şunları kaydetti:

"Öğretmen ataması mutlaka olacak. Bunu daha önceki televizyon programlarında açıklamıştım. Üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Dün Cumhurbaşkanımız da Kabine Toplantısı'ndan sonra 3 bin tane anaokulu 40 bin yeni ana sınıfı yapılması ile ilgili açıklamada bulundu. Elbette ki bu alanda ağırlık okul öncesi eğitime verilecek ama diğer alanlarda da mutlaka öğretmen alımı gerçekleşecek. Umut ediyoruz ki kısa süre içerisinde bunu kamuoyu ile paylaşacağız, takvimi de paylaşacağız."

Özer'in ifadelerinde öne çıkan konular şunlar oldu:

“Mesleki eğitimde yapılan değişikliklerle işveren ve çalışanlar açısından cazip düzenlemeler yaptık. Bu konuda yapılan değişikliklerle işverenin yükünü devlet aldı. Burada devlet 1-2 milyar TL'lik bir yükü işveren üzerinden almış oluyor.

Mesleki eğitimle ilgili tüm düzenlemelerimizi iş dünyası ile istişare ile yapıyoruz.

Mesleki eğitim merkezleri genç işsizliği azaltma fırsatları sunuyor.

KOBİ'ler için en önemli şey çırak bulmak. Bu düzenlemelerin ardından farklı sektörlerde çırakların sayısı katlandı.

2022 yılı sonuna kadar 1 milyon çırak hedefliyoruz. Bunu genç işsizliğini düşürmek için etkin bir enstrüman olarak kullanmak istiyoruz.

Türkiye'de 256 tane OSB var. Daha önce 87 tane OSB'de mesleki eğitim merkezi vardı. 2021'in sonunda tüm OSB'lerde mesleki eğitim merkezlerini kurduk.

Bir işletmede usta öğretici varsa artık o işletme 40 çırak alabilecek. Bu alanda kapasiteyi artırdık.

Tüm sektörlerde ciddi bir talep var. Burada 1 milyon hedefine ulaştığımızda bu talep karşılanmış olacak.

Mesleki eğitim merkezlerinde istihdam oranı yüzde 88 düzeyinde. Örneğin Almanya'da bu oran yüzde 77'ler seviyesinde.

Mesleki eğitim merkezindeki 370 bin öğrencinin yüzde 50'si 18 yaşın üzerinde. Mesleki eğitim merkezlerinden yararlanan kadın sayısı 29 binden 50 bine çıktı.

Mayıs ayında mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısı 500 bine çıkmış olacak.

Biz Türkiye'nin mesleki eğitim merkezi haritasını çıkardık. Sektörün kümelenmiş olduğu yerlerde mesleki eğitimi kurguluyoruz.

Meslek liselerinde 1,5 milyar TL'lik gelir yaratmayı hedefliyoruz. İhtiyaç duyduğumuz tüm maddeleri meslek liselerinde üretebiliyoruz.

Bakan Özer, Öğretmen atamaları hakkında konuştu, atama mutlaka olacak, üzerinde çalışmaya devam ediyoruz, okul öncesi eğtiim 3 bin anaokulu 40 bin anasınıfı düşünülüyor, ağırlık okul öncesine verilecek, ama diğerlerine de yer verilecek, umuyorum en kısa sürede tamamlarız.”