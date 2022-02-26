Milli Eğitim Bakanlığı yeni kararı son dakika duyurdu! MEB harekete geçti, 81 ilde başlıyor...

MEB harekete geçti ve resmen duyurdu. Millî Eğitim Bakanlığınca on ayda 68 bini aşkın öğretmene ilk yardım eğitimi verildi. Öğretmenlerin ilk yardım eğitimi almalarının hayati öneme sahip olduğunu belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022 yılı hedefinin 100 bini öğretmeni ilk yardımcı sertifikası sahibi yapmak olduğunu söyledi. Bakan Özer, öğrencilerin ilk yardım kültürüyle hayata hazırlanmaları, evlerinde ve sosyal hayatta ilk yardım bilincini geliştirmelerini ve velilerin de kısa süre içinde ilk yardım eğitimlerini almalarını amaçladıklarını kaydetti.

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığı, İlk Yardım Eğitici Eğitim Merkezinin katkılarıyla 81 ilde 8 saat teorik ve 8 saat uygulamalı olmak üzere toplam 16 saatten oluşan eğitim programı düzenlendi.

Eğitim programına katılan tüm öğretmenler, sertifikaların alarak ilk yardımcı oldular. Eğitimlerin uygulamalı bölümü il millî eğitim müdürlükleri ile ilk yardım eğitim merkezlerinde korona virüs salgın tedbirleri kapsamında maske, mesafe, temizlik kuralları çerçevesinde yüz yüze yapıldı.

Eğitimlerde genel ilk yardım bilgilerinin yanında hava yolu tıkanıklığı, kanama, şok ve yaralanma, ısı dengesi bozuklukları, bayılma, bilinç bozukluğu, yüksek ateş, zehirlenme, hayvan ısırmaları, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçması, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım konu başlıkları ele alındı.

Bakan Özer: Okullarda öğretmenlerimizin ilk yardım eğitimi almaları hayati öneme sahip



Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bakanlığımız, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitim ve çalışma ortamlarında sağlıklı şartların oluşturulması için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Okullarımızda acil bir durumda öğretmenlerimizin uygulayacağı ilk ve acil sağlık desteği kritik önem taşıyor. Bu doğrultuda öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin bilgi ve farkındalığını artırmak amacıyla öğretmenlerimize yönelik düzenlenen ilk yardım eğitiminde büyük bir aşama kaydettik.



“Okullarda öğretmenlerimizin ilk yardım eğitimi almaları hayati öneme sahip.” diyen Bakan Özer, 68 bin 304 öğretmenin ilk yardım teorik ve uygulamalı eğitimlerini başarıyla tamamladığını söyledi.

”2022 yılında hedefimiz 100 bin öğretmenimize eğitim vermek”

İlk yardım eğitimlerini öncelikli olarak pansiyonlu okullar, okul öncesi eğitim okulları, özel eğitim okullarında görev yapan öğretmenlere yönelik olarak devam ettirmeyi planladıklarını belirten Bakan Özer şunları söyledi:



“2022 yılında hedefimiz 100 bin öğretmenimize eğitim vermek ve öğrencilerimizin ilk yardım kültürüyle hayata hazırlanmaları, evlerinde ve sosyal hayatta ilk yardım bilincini geliştirmeleri. Bu kapsamda velilerimizin de kısa süre içinde ilk yardım eğitimlerini almalarını sağlayacağız.”

Eğitim alan millî eğitim personeli afetlerde görev alabilecek

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilk yardım eğitiminde başarı gösteren öğretmenlerin "ilk yardımcı" belgelerini alarak olası sel, deprem gibi afet durumlarının yönetilmesi için oluşturulan acil durum ekiplerinde görev yapabileceğini belirtti.