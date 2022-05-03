Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti! Ve başladı, tamamen değişiyor

2022-2024 yıllarını kapsayacak 3 yıl için planlanan proje, toplam 166 milyon lira bütçe ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca yatırım programına alındı. 2022 yılında serbest bırakılan bütçe ile pansiyonlarda iyileştirme çalışmalarına başlandı.

PİGEP ile Genel Müdürlüğe bağlı okul pansiyonlarının mevcut kullanım alanlarında kalite standardı oluşturulması, öğrencilere ev ortamı sıcaklığı sunularak pansiyonlarda yeni yaşam alanlarının oluşturulması, sanat ve bilim atölyeleri kurarak öğrencilerin sanat ve bilimle buluşturulması hedefleniyor. Projeyle ayrıca öğrencilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak pansiyonların fiziksel kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Koğuştan oda sistemine, ranzadan bazaya geçiliyor

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunarak, "Ortaöğretim Genel Müdürlüğümüze bağlı yaklaşık 1.000 okul pansiyonunda bir standart yakalamak, öğrencilere ev ortamı sıcaklığını sunmak, pansiyonlarda yeni yaşam alanları oluşturmak, öğrencileri sanatla ve bilimle buluşturmak amacıyla Pansiyonları İyileştirme ve Geliştirme Projesi hayata geçirildi." ifadelerini kullandı.

Özer şöyle devam etti: "Öğrencilerimize zengin eğitim fırsatları sunarak onların bütüncül gelişimini desteklemeyi amaçlıyoruz. Pansiyonlarda iyileştirme ve geliştirme çalışmaları kapsamında bundan böyle yatakhanelerde koğuştan oda sistemine, ranzadan bazaya geçilecek. Sunduğumuz yeni imkanlarla öğrencilerimiz, metal dolap yerine iki kapaklı ahşap fonksiyonel giysi dolabı kullanabilecekler."

Yemekhanelerde ise tabldotlar yerine porselen servis tabağı ve benmari yemek tezgâhları kullanılacağını belirten Özer, "Etüt salonunda da bireysel ve grup çalışmalarının yapıldığı donanımlı alanlar oluşturulacak. Bina girişlerine temizlik ve hijyen açısından elle teması engellemek için galoşmatikler yerleştirilecek ve her öğrenciye ait ayakkabı dolabı konulacak." ifadelerini kullandı.

Pansiyonlara sanat atölyesi

Fiziki imkânları uygun pansiyonlarda öğrencilerin hem becerilerini açığa çıkarmak hem de onların keyifli zaman geçirmelerini sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Özer, şu bilgileri verdi: "Pansiyonlarda 40'a yakın enstrüman ile küçük sahne konseptinin yer alacağı alanlar, öğrencilerin görsel yeteneklerini ifade edebilecekleri resim şövaleleri ve malzemelerine yer verilecek 'Sanat ve Müzik Atölyesi' kurulacak.

Öğrencilerin 3D yazıcı kullanarak teknolojik materyaller ile ürün geliştirme, yazılım, kodlama, patent ve faydalı model çalışmalarını yapabilecekleri 'Bilim Atölyesi'; öğrencilerin zekâ oyunları oynayacakları, eğlenecekleri, TV izleyebilecekleri, ders dışındaki zamanlarında birlikte eğlenceli vakit geçirecekleri nezih bir ortamın sağlanacağı 'Açık Adres Köşesi' adı verilen ortak alanlar oluşturulacak."