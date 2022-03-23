MEB'den flaş karar! 81 ile yazı gönderildi, resmen değişti, bu yıl yapılmayacak

MEB, öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için önemli bir karar aldı. MEB'in 22 Mart 2022 tarihli kararına göre, 2022 yılı yer değiştirme döneminde, zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı olarak resen atama işlemlerinin yapılmayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Bu itibarla, Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarının 1, 2 ve 3'üncü hizmet alanlarında görev yapan ve zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenler bakımından 2022 yılı yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında resen bir atama gerçekleştirilmeyecektir. Ancak bu durumda olan öğretmenlerden isteyenler, 2022 yılında yapılacak yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir." denildi.