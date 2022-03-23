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    EğitimMEB'den flaş karar! 81 ile yazı gönderildi, resmen değişti, bu yıl yapılmayacak
    HaberlerEğitim Haberleri MEB'den flaş karar! 81 ile yazı gönderildi, resmen değişti, bu yıl yapılmayacak
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    MEB'den flaş karar! 81 ile yazı gönderildi, resmen değişti, bu yıl yapılmayacak

    MEB'den son dakika kararı. Resmen değişti. 81 ile yeni yazı gönderildi. Öğretmenleri yakından ilgilendiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2022 yılında öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işleminin yapılmayacağını açıkladı. Buna göre; 2022 yılı yer değiştirme döneminde, zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı olarak resen atama işlemleri yapılmayacak. Öte yandan isteyen öğretmenler yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek. İşte son dakika haberinin detayları...

    23.03.2022 - 21:47 |
    MEB'den flaş karar! 81 ile yazı gönderildi, resmen değişti, bu yıl yapılmayacak

    MEB, öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için önemli bir karar aldı. MEB'in 22 Mart 2022 tarihli kararına göre, 2022 yılı yer değiştirme döneminde, zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı olarak resen atama işlemlerinin yapılmayacak.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada "Bu itibarla, Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarının 1, 2 ve 3'üncü hizmet alanlarında görev yapan ve zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenler bakımından 2022 yılı yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında resen bir atama gerçekleştirilmeyecektir. Ancak bu durumda olan öğretmenlerden isteyenler, 2022 yılında yapılacak yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir." denildi.

    MEBden flaş karar 81 ile yazı gönderildi, resmen değişti, bu yıl yapılmayacak

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