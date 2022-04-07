Lisede ders ve alan seçimleri neye göre yapılmalı?

Öğrenci, lisede yaptığı ders ve alan seçimiyle geleceği ve kariyerini planlamada ilk adımı atmış olacaktır. Öğrencinin lisede kişisel hedef ve özelliklerine uygun derslere yönelmesi, kendisi için en uygun yükseköğretim programlarına ulaşmasına yardımcı olacaktır. Seçeceği alandaki başarısı, gelecekteki başarılarının ve meslek seçiminin de temelini oluşturacağından ilgili puan türünün içerdiği meslekleri de iyi tanımak gerekmektedir.

Ata Koleji Anadolu Lisesi Müdürü Sinan Özkaya, ders ve alan seçimleri gerçekleştirirken dikkat edilmesi gereken noktaları şu şekilde sıraladı:

Kişinin Yeteneklerinin Belirlenmesi

Ben neler yapabilirim, hangi eğitim programında başarılı olabilirim?

İlgi Alanlarının Belirlenmesi

Ben neleri yapmaktan hoşlanırım, ben ne istiyorum?

İş Değerlerinin Belirlenmesi

Meslekte neye önem veriyorsunuz, meslekteki beklentiniz ne?

Kişilik Özelliklerinin Belirlenmesi

Karakterim nasıl? Ata Koleji Anadolu Lisesi Müdürü Sinan Özkaya, meslek seçiminde yapılacak isabetli seçimin, kişinin kendi özelliklerini çok iyi tanıyıp bunlar doğrultusunda ilerlemesine bağlı olduğunun altını çizdi.

İlgi Duyulan Mesleklerin Tanınması

Kendine ‘’Ne kadar kazanabilirim?’’ sorusunu sormak yerine ‘’Ben hangi işi en iyi ve severek yapabilirim?’’ sorusunu sormak.