°
Şehir seçiniz
    BİST2.3370.91EURO16.100.42USD14.760.38ALTIN913.890.36
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EğitimLisede ders ve alan seçimleri neye göre yapılmalı?
    HaberlerEğitim Haberleri Lisede ders ve alan seçimleri neye göre yapılmalı?
    ABONE OL

    Lisede ders ve alan seçimleri neye göre yapılmalı?

    Lisede ders ve alan seçimleri öğrencinin ilgi, istek ve yetenekleri ışığında yaptığı bir tercihtir. Yapılan bu tercihler öğrencinin geleceği planlamada attığı en önemli adımlardan bir tanesidir. Ata Koleji Anadolu Lisesi Müdürü Sinan Özkaya, lisede alan seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı.

    07.04.2022 - 12:28 |
    Lisede ders ve alan seçimleri neye göre yapılmalı?

    Öğrenci, lisede yaptığı ders ve alan seçimiyle geleceği ve kariyerini planlamada ilk adımı atmış olacaktır. Öğrencinin lisede kişisel hedef ve özelliklerine uygun derslere yönelmesi, kendisi için en uygun yükseköğretim programlarına ulaşmasına yardımcı olacaktır. Seçeceği alandaki başarısı, gelecekteki başarılarının ve meslek seçiminin de temelini oluşturacağından ilgili puan türünün içerdiği meslekleri de iyi tanımak gerekmektedir.

    Ata Koleji Anadolu Lisesi Müdürü Sinan Özkaya, ders ve alan seçimleri gerçekleştirirken dikkat edilmesi gereken noktaları şu şekilde sıraladı:

    Kişinin Yeteneklerinin Belirlenmesi

    Ben neler yapabilirim, hangi eğitim programında başarılı olabilirim?

     İlgi Alanlarının Belirlenmesi

    Ben neleri yapmaktan hoşlanırım, ben ne istiyorum?

     İş Değerlerinin Belirlenmesi

    Meslekte neye önem veriyorsunuz, meslekteki beklentiniz ne?

     Kişilik Özelliklerinin Belirlenmesi

    Karakterim nasıl? Ata Koleji Anadolu Lisesi Müdürü Sinan Özkaya, meslek seçiminde yapılacak isabetli seçimin, kişinin kendi özelliklerini çok iyi tanıyıp bunlar doğrultusunda ilerlemesine bağlı olduğunun altını çizdi.

     İlgi Duyulan Mesleklerin Tanınması

    Kendine ‘’Ne kadar kazanabilirim?’’ sorusunu sormak yerine ‘’Ben hangi işi en iyi ve severek yapabilirim?’’ sorusunu sormak.

    GÜNCEL HABERLER

    Rusya dünyaya duyurdu! 'Kabul edilemez'

    Rusya dünyaya duyurdu! 'Kabul edilemez'

    Fatih Erbakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı olası değil

    Fatih Erbakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı olası değil

    Türkiye'de en ucuz ulaşım hangi ilde?

    Türkiye'de en ucuz ulaşım hangi ilde?

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rusya dünyaya duyurdu! 'Kabul edilemez'

    Rusya dünyaya duyurdu! 'Kabul edilemez'

    Sıradaki Haber
    Türkiye'de en ucuz ulaşım hangi ilde?

    Türkiye'de en ucuz ulaşım hangi ilde?

    Sıradaki Haber
    İETT otobüsü şarampole uçtu! Facianın eşiğinden dönüldü

    İETT otobüsü şarampole uçtu! Facianın eşiğinden dönüldü

    Sıradaki Haber
    Emekli bayram ikramiyesi 2022 ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kimlere verilecek?

    Emekli bayram ikramiyesi 2022 ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kimlere verilecek?

    Sıradaki Haber