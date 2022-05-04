LGS ile öğrenci alacak özel okullarda kayıtlar ne zaman başlayacak? İşte özel liselerin kayıt takvimi

LGS ile öğrenci alacak özel okulların kayıt takvimi belli oldu. Özel okullarda bu yıl aynı gün içinde hem kesin hem yedek kayıtlar yapılacak. Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) kayıt takvimi paylaştı. Peki, Özel okullarda kesin ve yedek kayıtlar ne zaman? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel liselere ön kayıtlar ne zaman? İşte detaylar…

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) 30 Haziran'da açıklanacak. Öğrencilerini bu sınav sonuçlarına göre alacak özel liseler de aynı gün taban puanlarını açıklayacaklar.

ÖZEL OKULLARDA ÖN KAYITLAR NE ZAMAN?

Özel okulların birinci önkayıt dönemi 30 Haziran, 1-2 ve 3 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Önkayıtlar 3 Temmuz Pazar günü saat 13.00'te son bulacak. Aynı gün asil ve yedek kayıt listeleri açıklanacak.

ÖZEL OKULLARDA KESİN KAYITLAR NE ZAMAN?

Birinci kesin kayıt dönemi 4 Temmuz Pazartesi günü yapılacak. Saat 12.00'ye kadar asil listede olanlar kayıt yaptırabilecek. Yedek listeler de aynı gün saat 13.30'da açıklanacak. Kayıt işlemi ise saat 21.00'de son bulacak. Eğer boş kontenjan varsa ve okul isterse serbest kayıt dönemi için yeni puan belirlenecek. Okulların boş kontenjanları kalırsa serbest kayıt dönemi başlayacak. 5, 6, 7 ve 8 Temmuz ise serbest kayıt dönemi olacak.

KESİN KAYIT HAKKI İÇİN YARIM GÜN UYARISI!

Sabah gazetesine konuşan Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Cem Gülan, çocuklarını bu liselere kaydettirmek isteyen velilerin bu yıl çok dikkatli olmaları ve LGS puanı kritik olanların kayıt takvimini iyi takip etmeleri gerektiğini söyledi. Gülan, "Yedek listedekilerin isimleri sıralamaya göre okunacak ve okulda değilseniz bir sonraki sıraya geçileceği için de hakkınızı kaybedebilirsiniz" dedi.

Sabah kesin kayıtlar, öğleden sonra yedekler olacağı için velilerin başka bir okula kayıt yaptırmak için hareket edecek zamanları hayli kısıtlı olacak. Bu nedenle anne ve babanın ayrı okullarda beklemesini öneren Gülan "Çocuklarının kayıt işlemleri için veliler vekâlet verebilir" dedi. Velilerin bu yıl okul tercihinde her zamankinden daha kararlı olması gerektiğini söyleyen Gülan "Kayıt yaptırdığınız okuldan vazgeçmeniz durumunda ödediğiniz ücreti yüzde 10 kesintili bir şekilde geri alabilirsiniz. Daha sonra LGS'yle öğrenci alan bir liseye çocuğunuzu kaydettirirseniz ücretin tamamını da alabilirsiniz" uyarısında bulundu.