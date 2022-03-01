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    EğitimKYK bursuna zam mı geldi? KYK bursu ne kadar 2022, arttı mı? KYK burs zammı 2022
    HaberlerEğitim Haberleri KYK bursuna zam mı geldi? KYK bursu ne kadar 2022, arttı mı? KYK burs zammı 2022
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    KYK bursuna zam mı geldi? KYK bursu ne kadar 2022, arttı mı? KYK burs zammı 2022

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı burs açıklaması sonrası öğrenciler arama motorlarına yönelerek “KYK bursuna zam mı geldi?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre Tübitak'tan sağlanan burslarda iyileştirmeler yapıldı. Peki KYK bursu ne kadar 2022, artı mı?

    01.03.2022 - 07:28 |
    KYK bursuna zam mı geldi? KYK bursu ne kadar 2022, arttı mı? KYK burs zammı 2022

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Tübitak burslarına zam yapıldığını duyurdu.

    KYK BURSUNA ZAM GELDİ Mİ?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Öğrencilere ve araştırmacılara TÜBİTAK'tan sağladığımız burslarda ciddi iyileştirmeler yapıyoruz. Lisans programında aylık 750 liralık bursu 1250 liraya çıkarıyoruz. Yüksek lisans öğrencileri 3 bin lira ile 4 bin 250, doktora öğrencilere 5 bin 500-7 bin 500, doktora sonrasındaki öğrenciler 7 bin 500 ile 10 bin liraya kadar aylık burs alabilecektir." açıklamasını yaptı. 

    KYK bursuna ise yani bir zam yapılmadı.

    KYK bursu ne kadar?

    Lisans öğrencilerine 850 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1700, doktora yapanlara 2 bin 550 lira burs veriliyor.

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