İBB eğitim destek paketi başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ne zaman, nereden yapılır?

İBB eğitim destek paketi başvurusu ile ilgili detaylar merak ediliyor. İBB, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen üniversite öğrencilerine Eğitim Destek Paketi kapsamında 250 TL’lik nakdi destek sağlıyor. Destekler, üniversite öğrencilerinin İstanbulkart’ına yatırılıyor. Peki, İBB eğitim destek paketi başvurusu nasıl yapılır? İBB eğitim destek paketi başvurusu için nereye başvuru yapılır? İşte detaylar…

İBB EĞİTİM DESTEK PAKETİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İBB Eğitim Destek Paketinden faydalanmak isteyenler Beyaz Masa üzerinden bilgi alabilir. Başvurular genellikle üniversitelerin kayıt tarihi dikkate alınarak başlatılıyor.

BAŞVURU GENEL KOŞULLARI

- T.C. vatandaşı olmak

- Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

- Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

- Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

- Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

- Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

- Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

BAŞVURU YAPAMAYACAK ÖĞRENCİLER

- Açık öğretimde okuyanlar

- Uzaktan öğretim görenler

- Ücretli değişim programında bulunanlar

- 25 yaşından büyükler

- Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

- Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

- Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

İSTENİLECEK BELGELER

- Nüfus cüzdanı fotokopisi

- Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge

- Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

- Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

- Bursluluk belgesi

- Disiplin belgesi

- Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

- Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

- Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

- Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.

- Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

- Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

- Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge

- Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi

- Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.