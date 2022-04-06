e YÖKDİL başvuru ücreti! e YÖKDİL sınav ücreti ödemesi ne kadar, nereye yapılır? ÖSYM ödeme işlemleri!

ÖSYM tarafından bu yıl ilk kez uygulanacak 2022 e-YÖKDİL sınavı için başvuruları başladı. Sınava alınacak aday sayısı, e-YÖKDİL sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara’da 4000, İstanbul’da 432, İzmir’de 84, Adana’da 294 olarak belirlenmiştir. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YÖKDİL için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.

e YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar?

2022 e-YÖKDİL (İngilizce) Sınavı Başvuruları başladı. 2022 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022 e-YÖKDİL), İngilizce’de Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, 14 Mayıs 2022 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresi 180 dakikadır. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Sınava başvuru süreci, 06 Nisan – 05 Mayıs 2022 tarihleri arasında olup adaylar, başvurularını 06 Nisan 2022 tarihinde ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden saat 14.00'ten itibaren yapabilecek.

Sınav ücreti ise 360,00 TL olacak.

e-YÖKDİL’in uygulanması ile ilgili tüm bilgilendirmeler elektronik ortamda yapılır. Adaylara sözlü/yazılı danışmanlık hizmeti verilmez, sınavda yazılı ve/veya sözlü bilgilendirme yapılmaz. Sınav süresince görevlilerin adaylarla konuşması, iletişim kurması yasaktır. Adaylara görevliler tarafından sınava ilişkin açıklama yapılmaz.

Adaylar sınava ilişkin tüm bilgilendirmeleri elektronik ortamda edinirler. Bu nedenle sınava katılmak isteyen adayların başvuru için sınav ücretini ödemeden önce internet ortamında yapılacak örnek e-YÖKDİL’e katılmaları gerekmektedir. e-YÖKDİL’de okuyucu ve/veya işaretleyici yardımı ile tek kişilik salon uygulaması bulunmaz. Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan engeli/sağlık sorunu nedeniyle tek kişilik salonda sınava girmesi gereken, okuyucu ve/veya işaretleyici yardımı talep edenler, e- YÖKDİL’e başvurmamalıdır. Bu adaylar sınava katılmak için sınav ücreti ödemiş olsa bile e-Sınav Merkezlerinde adayın engeline/sağlık sorununa yönelik bir düzenleme yapılamaz, ÖSYM’ye gönderilen sağlık kurulu raporları ve/veya bu amaçlı dilekçelere işlem yapılmaz.

2022 ELEKTRONİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YABANCI DİL SINAVI (2022 E-YÖKDİL) KILAVUZU

DENEME E-SINAV UYGULAMASI

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