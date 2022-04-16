ALES ne zaman, saat kaçta? ALES giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM’den 2022 ALES/1 için hatırlatma!

2022 ALES/1 sınavı Pazar günü yapılacak! Akademik kariyer, yüksek lisans ve doktora başvurusu yapacak adayların girmesi gereken ALES sınavı, ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. 17 Nisan’da uygulanacak sınav öncesi adaylar, sınava giriş belgelerinin nasıl alınacağını ve sınava ilişkin bilgileri araştırıyor. Peki, ALES ne zaman başlayıp, ne zaman bitecek? ALES kaç soru, kaç dakika? ALES giriş belgesi nasıl alınır? ALES girerken gerekli belgeler ne? İşte ALES giriş belgesi sorgulama ekranı!

ÖSYM’DEN ALES HATIRLATMASI!

ÖSYM’den yapılan açıklama şu şekilde:

“ 17 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-ALES için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav bimalarına alınmayacaktır. Adayın sınava girebilmesi için sınava giriş belgesine ek olarak; fotoğraflı nüfus cüzdanını, T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik sğresi dolmamış pasaportun aslını yanında bulundurması zorunludur. Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve buların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik belgesi olarak kabul edilecektir.”

2022-ALES/1 Sınavı İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri de yaınlandı. 17 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak 2022 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2022-ALES/1) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 17 Nisan 2022 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak. Söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecek.

ALES GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARILIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi için ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinde giriş yaparak T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri yazmaları gerekiyor. Açılan sayfadan sınav giriş belgesi indirebilirsiniz.

ALES SINAVI NE ZAMAN?

ALES Sınavı 17 Nisan Pazar günü yapılacak.

ALES SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

2022/ ALES 1 için adayların sınavı saat 10.15’de başlayacak. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ALES NE KADAR SÜRECEK?

ALES sınavında adaylara 150 dakika süre verilecek.