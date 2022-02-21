ALES kaÃ§ dakikaÂ sÃ¼recek?Â Akademik Personel ve LisansÃ¼stÃ¼ EÄŸitimi GiriÅŸ SÄ±navÄ±'nÄ±n ilki bu yÄ±l 17 Nisanâ€™da gerÃ§ekleÅŸtiriliyor. ALES kaÃ§ta bitiyor?

ALES KAÃ‡ DAKÄ°KA?

Saat 10.15'te baÅŸlayacak ALES/2'de adaylara 100 sorudan oluÅŸan sayÄ±sal ve sÃ¶zel testler uygulanacak ve 150 dakika sÃ¼re verilecek. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sÄ±nav binalarÄ±na alÄ±nmayacak.

SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR

Ä°steyen adaylar, dezenfektanlarÄ±nÄ± yanlarÄ±nda getirebilecek. SÄ±nav gÃ¶revlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven verilecek. Adaylar ve gÃ¶revliler, kendi maske ve/veya siperlikleri ile de sÄ±nava gelebilecek.

Kovid-19 durumu olan adaylar, sÄ±nav merkezlerinde hazÄ±rlanan ayrÄ± salonlarda sÄ±nava alÄ±nacak. SÄ±nav gÃ¶revlileri ve adaylarÄ±n Kovid-19 durumlarÄ±, HES kodlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla takip edilecek.

Okul bahÃ§elerindeki yÄ±ÄŸÄ±lmayÄ± Ã¶nlemek ve sosyal mesafeyi korumak iÃ§in adaylar ve sÄ±nav gÃ¶revlileri dÄ±ÅŸÄ±nda hiÃ§ kimse okul bahÃ§elerine alÄ±nmayacak. Adaylar, sÄ±nav binalarÄ±na giriÅŸte ve sÄ±nav bitiminde binadan Ã§Ä±kÄ±ÅŸta, sosyal mesafenin korunmasÄ± iÃ§in sÄ±nav gÃ¶revlileri tarafÄ±ndan yÃ¶nlendirilecek.

Ã–te yandan, sÄ±nav gÃ¼nÃ¼ nÃ¼fus cÃ¼zdanÄ±nÄ± kaybedenlere geÃ§ici kimlik belgesi vermek iÃ§in aÃ§Ä±k tutulacak nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri de Ã–SYM'nin internet sitesinden duyuruldu.

ALES DEÄžERLENDÄ°RME NASIL YAPILIR?

Ã‡oktan seÃ§meli sorulardan oluÅŸan testlerin uygulandÄ±ÄŸÄ± bu sÄ±navÄ±n cevap kÃ¢ÄŸÄ±tlarÄ± Ã–SYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamÄ±nda deÄŸerlendirilecektir. AdaylarÄ±n her testteki sorulara verdikleri doÄŸru ve yanlÄ±ÅŸ cevaplar ayrÄ± ayrÄ± toplanacak, doÄŸru cevap sayÄ±sÄ±ndan yanlÄ±ÅŸ cevap sayÄ±sÄ±nÄ±n dÃ¶rtte biri Ã§Ä±karÄ±larak ham puanlar elde edilecektir.

Her test iÃ§in sÄ±navÄ± geÃ§erli tÃ¼m adaylarÄ±n ham puanlarÄ±nÄ±n ortalamasÄ± ve standart sapmasÄ± ayrÄ± ayrÄ± hesaplanarak adaylarÄ±n ham puanlarÄ±, ortalamasÄ± 50, standart sapmasÄ± 10 olan standart puanlara dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lecektir. BÃ¶ylece her aday iÃ§in SayÄ±sal ve SÃ¶zel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktÄ±r. Bu standart puanlar kullanÄ±larak her aday iÃ§in sayÄ±sal aÄŸÄ±rlÄ±klÄ±, sÃ¶zel aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± ve eÅŸit aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olmak Ã¼zere 3 aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± puan (AP) hesaplanacaktÄ±r.

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