MEB duyurdu! Liseyi açıktan okuyanların eğitim aldığı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem kayıtları başlıyor. 11 Nisan’da başlayacak kayıtlar için MEB, kayıt yenileme kılavuzunu yayınladı. AÖL 3. Dönem kayıt başvurusu için öğrenciler detayları araştırıyor. Peki, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme ne zaman? AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖL kayıt yenileme kılavuzu ve bilmeniz gerekenler…

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 Eğitim Öğretim Yılı 3. dönem kayıt yenileme başvuruları 11 Nisan’da başlayıp 29 Nisan’da sona erecek.

KAYIT YENİLEME İŞLEMİNİ KİMLER YAPTIRACAK?

1 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılacak olan 3. dönem sınavlarına Açık Öğretim Lisesine kayıtlı öğrencilerimizden, sınavın yapıldığı ilk gün itibariyle on yedi (17) yaşını doldurmuş, on sekiz (18) yaşından gün almış olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemini yaptırabilecek. Öğrencilik durumu silik, donuk veya aktif olan öğrencilerimizden 30 Haziran 2005 ve daha önceki doğumlular kayıt yenileme işlemi yaptıracak. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar 3. dönem sınavına katılamayacak.

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenilem işlemleri il ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinde yapılabilecek. Öğrencilik durumu “Silik, Donuk veya Aktif ” olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacak. Ancak kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı halde bir iş günü geçtikten sonra halen kayıt yenileme işlemi yapılmamış öğrenciler kayıt yenileme işlemini yaptırmak için halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırması gerekiyor. Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacak. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden “Aktif” yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacak.

KAYIT YENİLEME SINAV BEDELİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorunda. 2022 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve halk eğitim merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlendi. 50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak.

AÖL SINAV ÜCRETİNİN YATIRLACAĞI BANKALAR

Öğrenci, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden “MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü” hesabına 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecek.

Tüm ödeme kanallarından yapılacak ödemelerde adayların katılacağı ilgili sınavın adıyla ücret yatırmaları gerekiyor. Kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankaların ATM’lerinde yatırılacak. Adayların, ATM’lerden yatıracağınız ücretin mutlaka Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme sınav ücreti olarak yatırıldığına dikkat etmeleri gerekiyor. https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile kayıt yenileme sınav ücretini yatırabilirler.

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