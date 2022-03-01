Zelenskiy’den Rusya’ya: Müzakerelerden istediğimiz sonuç çıkmadı

Rusya’nın Ukrayna saldırıları devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenkiy sosyal medya hesabından açıklama yaparak son durumu değerlendirdi. Sivil kayıpların yaşandığına dikkat çeken Zelenskiy, "Harkov’da, hiçbir askeri nokta olmayan sivil yerleşim yerlerini ve vatandaşları roketlerle vurdular. Bu bir savaş suçudur. Çekilen onlarca görüntü sivillerin öldüğünü ispatlıyor. Ruslar nereyi vurduklarını biliyorlardı. Uluslararası mahkemede yargılanacaklar. Hiç kimse bunu affetmeyecek. Burası Ukrayna, Avrupa ve 2022’deyiz. Hava sahasının Rus uçaklarına, roketlerine helikopterlerine tamamen kapatılması gerekli" dedi.

"Dünya ne yapması gerektiğini biliyor"

Ülkelerin liderleri ile görüştüğünü ve Rusya tarafından atılan roketlerin sayısına da değinen Zelenskiy, "Ukrayna 5 günde 56 kez roketle vuruldu. 113 roket atışı yapıldı. İşte böyle bir kardeşlik. Dünya ne yapılması gerektiğini biliyor ve bununla ilgili partnerlerimizle görüştüm. Rus ürünlerini satın almak insanları öldürmek demektir. Ukrayna’yı koruyacağız ve kim zarar gördüyse yardım edeceğiz. Çernigov, Ohtirka, Sumi, Gostomel, Vasilkiv, Herson, Mariopol, Donetsk ve diğer tüm şehirler güvenli ve barış içindeki yaşamayı görecekler. Ölenlere başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullanarak ülke savunmasında hayatını kaybeden Ukrayna askerlerinin bazılarının isimlerini saydı ve devlet nişanı verileceğini açıkladı.

"Düşmanın kilit hedefi Kiev"

Kiev’in Ruslar için ne kadar önemli olduğunun altını çizen Zelenskiy, "Düşmanın kilit hedefi Kiev. Onlar bizim devletimizi yok etmek istiyorlar. Bu nedenle başkent sürekli saldırı altında. Sadece bugün 3 roketle vuruldu. Elektrik istasyonları vurmak ve elektriksiz bırakmak istiyorlar. Savunmamızı kıramadılar ve hala sabotajcı askerler yolluyorlar. Bunlardan yüzlercesi öldürüldü. İnsanlara temel ihtiyaçları konusunda yardımcı oluyoruz" şeklinde konuştu.

"Müzakerelerden istediğimiz sonuç çıkmadı"

Rus heyet ile yapılan müzakerelere değinen Zelenskiy, "Müzakerelerin ilk turu tamamlandı. Görüşmeler sürerken topraklarımızda bombardımanlar ve çatışmalar devam etti. Görüşmeler devam ederken saldırılar da senkronize devam etti. Rusya, böyle bu yollarla baskı kurmaya çalışıyor. Böyle bir taktiği kabul etmiyoruz. Barış görüşmeleri bir ülke diğerini vurmazken adetlerle şekilde yapılabilir. Müzakerelerden istediğimiz sonuç çıkmadı. Rusya savaşı bitirmek için kendi pozisyonunu açıkladı. Delegelerimizle müzakerelerin ikinci kısmında ne konuşacağımızı belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"30 yıl bekledik"

Uzun süredir Avrupa Birliğine girme aşamasını beklediklerini vurgulayan Zelenskiy, "Önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum. Biz bu anı 30 yıl bekledik. Avrupa Birliği’ne katılma müracaatını imzaladım. Avrupa ile beraber olma kararımızı verdik. Müracaat Brüksel’e ulaştı ve resmî kayıtlara girdi. Zaman geldi. Yaşasın Ukrayna!" ifadeleriyle halka sesleniş konuşmasını sonlandırdı.