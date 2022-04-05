Zelenskiy'den "Putin ile görüşme gerçekleşmeyebilir" mesajı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 41. günde sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, savaşın son durumuna yönelik Ukrayna basınına açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile beklenen görüşmeye dair, "Bucha’daki trajediden sonra bile Rusya ile müzakereler devam etmeli. Ancak Devlet Başkanları görüşmesi olmayabilir. En zoru da onların neler yaptığını bilerek, düşman olduklarını kabul edip görüşmeye imkan bulmak, görüşmede bir çözüm yolu bulmak ve bu çözümde toprak kaybetmemek" ifadelerini kullandı.

"Farklı ülkeler farklı garantiler sunuyor"

Zelenskiy, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine garantör olmak isteyen ülkelerin farklı teklifler sunduğunu belirterek, "Biz henüz garanti sağlayanlara yönelik tam bir cevap almadık" dedi. Ukrayna'nın şu anda Fransa, ABD, Almanya, Türkiye, İngiltere ve Polonya gibi ülkelerle güvenlik garantilerini tartıştığını söyleyen Zelenskiy, "Bize her şeye hazır olan ciddi aktörler, 24 saat silah temin edecek ülkelere ihtiyacımız var. Yaptırımları derinlemesine çalışmış, yaptırımlarda söz sahibi ve muhtemel bir Rus saldırısında aynı saniyede yaptırımları devreye sokabilecek ülkelere ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

Savaş suçlarının araştırılması için eylem planı hazırlanacak

Kiev bölgesindeki sivillerin infaz edilmesine yönelik sorulan bir soruyu yanıtlayan Zelenskiy, "Halkımıza işkence eden suçlularla ilgili iç davamız var. Bilgi toplamaya başlıyoruz. Tüm bu insanları arayacağız" diyerek Avrupa Birliği ile ortak bir soruşturma ekibi oluşturulması konusunda anlaştığını kaydetti. Ukrayna kolluk kuvvetleri ile birlikte farklı ülkelerin savcılarının savaş suçlarını araştıracağını söyleyen Zelenskiy, Ukrayna'da "vahşete" karışan suçluları bulmak ve cezalandırmak için bir prosedür hazırlanacağını aktardı. Zelenskiy, "Bu prosedürü hazırlayacağız, bir eylem planı olacak. Bunu açıkça yapacağız, bu yüzden bu suçluları nasıl bulacağımızı gizli tutmanın bir anlamı yok" dedi.

"Bu sorunun 20 yılda çözülmesini istemiyorum"

Zelenskiy, Ukrayna Başsavcısı ve Devlet Başkanlığı Ofisinden birer kişinin yer aldığı özel bir komisyon kurulacağını söyleyerek, "Çünkü bu sürecin nasıl ilerlediği hakkında bilgi almak benim için çok önemli. Bu sorunun 20 yılda çözülmesini istemiyorum. Bulunacak mekanizmanın çok etkili olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"Ne yazık ki çok sayıda suç kanıtı var ve bunlar daha sonra ortaya çıkacak"

Kimsenin bu süreci geciktirmeye taraf olmadığını vurgulayan Zelenskiy, "Ne yazık ki çok sayıda suç kanıtı var ve bunlar daha sonra ortaya çıkacak" ifadelerini kullanarak, Melitopol, İzyum ve diğer bölgelerde yaşananlara dikkat çekti. Zelenskiy, "Oralarda neler olduğunu hayal bile edemiyoruz" dedi.