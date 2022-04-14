YakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼nyaya bizzat Zelenski duyurdu. Ãœzerinde Ukrayna ordusuna ait bir Ã¼niforma, bileÄŸinde kelepÃ§elerle Ã§ekilen fotoÄŸrafÄ± tÃ¼m dÃ¼nya medyasÄ±nda manÅŸet oldu ve herkes "Kim bu adam?" diye merak etmeye baÅŸladÄ±. Ä°ÅŸte Putin'e yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla tanÄ±nan UkraynalÄ± iÅŸ insanÄ± ve siyasetÃ§i Viktor MedvedÃ§uk'un hayatÄ±ndan Ã§ok ilginÃ§ detaylar...

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MedvedÃ§uk'un yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyuran tweet'te, "Rusya yanlÄ±sÄ± bir politikacÄ± olarak yÄ±llarca saldÄ±rgan devlet iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸabilirsiniz. Son zamanlarda adaletten kaÃ§Ä±yor olabilirsiniz. Kamuflaj iÃ§in Ukrayna ordusu Ã¼niformasÄ± bile giyebilirsiniz. Peki bunlar cezadan kaÃ§manÄ±za yardÄ±mcÄ± olur mu? MÃ¼mkÃ¼n deÄŸil! KelepÃ§eler sizi bekliyor" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Peki kim bu Viktor MedvedÃ§uk? DoÄŸrusunu sÃ¶ylemek gerekirse, MedvedÃ§uk, Ukrayna ve Rusya dÄ±ÅŸÄ±nda fazla tanÄ±nmÄ±yor ama iki Ã¼lke siyasetindeki nÃ¼fuzu nedeniyle 6 haftadan fazladÄ±r devam eden Rusya-Ukrayna savaÅŸÄ±nÄ±n en Ã¶nemli aktÃ¶rlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ãœstelik Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in gÃ¼vendiÄŸi az sayÄ±daki kiÅŸi arasÄ±nda da adÄ± Ã¼st sÄ±ralarda yer alÄ±yor.

GeÃ§tiÄŸimiz 30 yÄ±lda MedvedÃ§uk, Putin'le olan yakÄ±n iliÅŸkisini kullanarak, Ukrayna'nÄ±n perde arkasÄ±ndaki en Ã¶nemli siyasetÃ§ilerinden biri haline geldi. Forbes dergisine gÃ¶re, 2021 itibarÄ±yla 620 milyon Dolar civarÄ±nda olan serveti de MedvedÃ§uk'un gÃ¼cÃ¼nÃ¼n Ã¶nemli bir unsuru.



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MedvedÃ§uk-Putin iliÅŸkisine dair en bilinen detaylardan biri, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ±'nÄ±n MedvedÃ§uk'un en kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Daria'nÄ±n vaftiz babasÄ± olmasÄ±... MedvedÃ§uk, Daria ile olan bu fotoÄŸrafÄ±nÄ± TIME dergisi ile paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

'GRÄ° KARDÄ°NAL'DEN 'KARANLIKLAR PRENSÄ°'NE

Bir zamanlar Ukrayna siyaseti iÃ§indeki benzersiz gÃ¼cÃ¼ ve dikkat Ã§ekmeyen tavrÄ± nedeniyle "Gri Kardinal" olarak anÄ±lan MedvedÃ§uk'a son yÄ±llarda kendisini eleÅŸtirenler tarafÄ±ndan "KaranlÄ±klar Prensi" yakÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ± yapÄ±lmaya baÅŸladÄ±.

Independent gazetesinde 2018 yÄ±lÄ±nda yayÄ±mlanan bir profile gÃ¶re, Putin ile MedvedÃ§uk'un dostluÄŸunun kÃ¶kleri 2003 yÄ±lÄ±na uzanÄ±yor. Bu tarihte Rusya Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°daresi BaÅŸkanÄ± Aleksandr VoloÅŸin tarafÄ±ndan tanÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan Putin ve MedvedÃ§uk, kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde dÃ¼nya gÃ¶rÃ¼ÅŸlerinin birbirine Ã§ok yakÄ±n olduÄŸunu fark etti.

Ancak iki siyasetÃ§inin bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±larÄ±nda oldukÃ§a kritik bir fark vardÄ±. MedvedÃ§uk, bu noktayÄ± Independent'a ÅŸu sÃ¶zlerle Ã¶zetlemiÅŸti: "Putin bizim [Ukrayna ile Rusya'nÄ±n] tek bir millet olduÄŸumuzu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor. Ama bence tek mille deÄŸiliz. Birbirine dolanmÄ±ÅŸ tarihleri ve dini olan iki Slav ulusuyuz. Bunu ona her zaman sÃ¶ylÃ¼yorum. Tek bir ulus olduÄŸumuzu dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. BÃ¶yle bir ÅŸey sÃ¶yleyemezsiniz."

Putin sÄ±k sÄ±k Ukrayna'nÄ±n egemen bir ulus olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, tarihsel ve kÃ¼ltÃ¼rel olarak Rusya'nÄ±n bir parÃ§asÄ± olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor. Uzmanlar Putin'in UkraynalÄ±larÄ± tahakkÃ¼m altÄ±na almaktaki Ä±srarÄ±nÄ±n, 24 Åžubat'ta baÅŸlayan iÅŸgalin de temelinde yatan nedenlerden biri olduÄŸunu belirtiyor.

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MedvedÃ§uk 2003 yÄ±lÄ±ndan bu yana Ukrayna'nÄ±n en Ã¼nlÃ¼ sunucularÄ±ndan Oksana MarÃ§enko ile evli. 2011 yÄ±lÄ±nda Ukrayna'nÄ±n en gÃ¼zel kadÄ±nÄ± seÃ§ilen MarÃ§enko, 'Yetenek Sizsiniz' programÄ±nÄ±n programÄ±nÄ±n Ukrayna'da yayÄ±nlanan versiyonu X-Factor'Ä± sunuyor ve Dolce Gabbana hayranlÄ±ÄŸÄ± ile biliniyor.

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FÄ°KÄ°R AYRILIÄžI DOSTLUÄžUN Ä°LERLEMESÄ°NÄ° DURDURAMADI

Ancak bu fikir ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± MedvedÃ§uk ile Putin'in zamanla daha da yakÄ±nlaÅŸmasÄ±na engel olmadÄ±. Washington Post'un 28 Åžubat tarihli haberinde belirttiÄŸi Ã¼zere, MedvedÃ§uk, Putin'in Moskova ve SoÃ§i'deki konutlarÄ±nÄ± ziyaret etti. Zaman zaman birlikte tatillere Ã§Ä±kan ikili, Formula 1 yarÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± ve Rusya'ya Ã¶zgÃ¼ judo benzeri bir dÃ¶vÃ¼ÅŸ sporu olan sambo turnuvalarÄ±nÄ± izlerken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

Rus gazeteci Mihail Zigar, "All the Kremlin's Men" (Kremlin'in TÃ¼m AdamlarÄ±) kitabÄ±nda Putin'in Ukrayna'yla MedvedÃ§uk olmadan baÅŸa Ã§Ä±kÄ±lamayacaÄŸÄ±na kesinlikle inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyordu.

MedvedÃ§uk ise Independent'a yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Putin'le olan yakÄ±n iliÅŸkisini Ukrayna'daki siyasi iÅŸleri iÃ§in kullanmamanÄ±n bir "gÃ¼nah" olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti. Zaten MedvedÃ§uk'un hem Rusya hem de Ukrayna siyasetinde bu kadar etkili bir konumda olmasÄ±nÄ±n altÄ±nda da bu mantÄ±k yatÄ±yor.

MedvedÃ§uk geÃ§en yÄ±l ilkbaharda TIME dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda da Putin iÃ§in, "Ä°liÅŸkimiz 20 yÄ±l iÃ§inde geliÅŸti. Bu iliÅŸkiyi sÃ¶mÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ sÃ¶ylemek istemem ama siyasi cephaneliÄŸimin bir parÃ§asÄ± olduÄŸunu diyebilirsiniz" ifadelerini kullanÄ±yordu.

KIRIM KONUSUNDA UKRAYNA HÃœKÃœMETÄ°NÄ° SUÃ‡LADI

Rusya'nÄ±n 2014 yÄ±lÄ±nda KÄ±rÄ±m YarÄ±madasÄ±'nÄ± ilhak etmesinin ardÄ±ndan ABD, MedvedÃ§uk'u yaptÄ±rÄ±m listesine ekledi. Obama yÃ¶netimi MedvedÃ§uk'u "Ukrayna'daki Ã§atÄ±ÅŸmaya katkÄ±da bulunmak ve kendi Ã¼lkesindeki demokratik sÃ¼reÃ§leri ve kurumlarÄ± zayÄ±flatmakla" suÃ§ladÄ±.

MedvedÃ§uk, 2016 yÄ±lÄ±nda Radio Free Europe'a verdiÄŸi rÃ¶portajda, KÄ±rÄ±m'Ä±n kanunen Ukrayna'nÄ±n bir parÃ§asÄ± olduÄŸunu ancak "fiiliyatta, maalesef, Rusya'ya ait" olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti. BÃ¶lgenin Ukrayna iadesinin pek olasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirten MedvedÃ§uk, bu noktada Ukrayna hÃ¼kÃ¼metini suÃ§lamÄ±ÅŸ ve bÃ¶lge sakinlerinin Rusya kontrolÃ¼nÃ¼ kabul edecek noktaya gelene kadar yabancÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ä°lhakÄ±n ardÄ±ndan Ukrayna'nÄ±n doÄŸusunda Rusya yanlÄ±sÄ± ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±larÄ±n kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelerde tansiyonun yÃ¼kseldiÄŸi dÃ¶nemde, MedvedÃ§uk kendisini Ukrayna ve Rus yetkililer arasÄ±ndaki iletiÅŸimi yÃ¼rÃ¼ten bir elÃ§i olarak konumlandÄ±rdÄ±. Ä°ki Ã¼lke arasÄ±nda mesaj getirip gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor, savaÅŸ esirlerinin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±yla ilgili mÃ¼zakerelerde kolaylaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± bir rol oynuyordu.

Ãœstelik bu rolÃ¼ konusunda pek de mÃ¼tevazÄ± davranmÄ±yordu. Independent'a yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, mÃ¼zakereler konusuna Ã§ok Ã¶nem verdiÄŸini Ã§Ã¼nkÃ¼ "insanlarÄ±n evlerinde aileleriyle olmasÄ±nÄ±" istediÄŸini belirtmiÅŸ ve ÅŸÃ¶yle devam etmiÅŸti: "Bunu yapabilecek olan tek kiÅŸinin ben olduÄŸumu biliyorum. DiÄŸerleri denediler ve baÅŸarÄ±sÄ±z oldular."

31 AÄŸustos 2018'de Independent'ta yayÄ±mlanan profilde, eski bir avukat olan MedvedÃ§uk'un Yevromaydan protestolarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kenara itilerek unutulduÄŸu ancak soyunduÄŸu arabulucu rolÃ¼yle geri dÃ¶nÃ¼ÅŸe hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± belirtiliyordu. MedvedÃ§uk, rÃ¶portajda "VarlÄ±k nedenini tamamen yitirmiÅŸ bir hÃ¼kÃ¼mette, resmi makamlarÄ±n bir manasÄ± yok. HÃ¼kÃ¼metin Ã¼lkede yaÅŸayaanlarÄ±n hayatlarÄ± Ã¼zerinde hiÃ§bir etkisi yok. Ä°ktidar tekeli elinde deÄŸil" demiÅŸti.

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PUTÄ°N'Ä°N HAYALÄ°NDEKÄ° UKRAYNA LÄ°DERÄ° O

KasÄ±m 2018'de MedvedÃ§uk, Ukrayna ile Rusya arasÄ±ndaki iliÅŸkilerdeki nÃ¼fuzunu kullanarak YaÅŸam Ä°Ã§in Partisinin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ildi. Parti daha sonra diÄŸer muhalefet gruplarÄ±yla birleÅŸerek Muhalefet Platformu - YaÅŸam Ä°Ã§in partisini oluÅŸturdu.

MedvedÃ§uk geÃ§miÅŸte partisinin Rusya yanlÄ±sÄ± olduÄŸu iddialarÄ±nÄ± reddetti. Ancak partinin geneline bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Moskova'ya yakÄ±n iliÅŸkileri olan ve sÄ±k sÄ±k Kremlin'in sÃ¶ylemlerini dile getiren siyasetÃ§ilerin yoÄŸunluÄŸu dikkat Ã§ekiyor.

Insider'a gÃ¶re, MedvedÃ§uk, Putin'in Ukrayna iÅŸgalinin sonucunda Zelenski'nin devrilmesi halinde, Kiev'de gÃ¶rmek istediÄŸi devlet baÅŸkanÄ±ydÄ±. BirÃ§ok uzman, Rusya'nÄ±n Kiev'i ele geÃ§irip hÃ¼kÃ¼meti dÃ¼ÅŸÃ¼rmeyi baÅŸarmasÄ± durumunda MedvedÃ§uk'un Ukrayna'nÄ±n yeni lideri ilan edileceÄŸini belirtiyordu.

Ancak 2019 yÄ±lÄ±nda Zelenski seÃ§imlerden zaferle Ã§Ä±kÄ±nca, MedvedÃ§uk'un Ukrayna ile Rusya arasÄ±ndaki elÃ§i rolÃ¼ de sona erdi.

Åžubat 2021'de Zelenski'nin imzaladÄ±ÄŸÄ± bir kararnameyle MedvedÃ§uk'un varlÄ±klarÄ± donduruldu. SÃ¶z konusu kararnamede, MedvedÃ§uk, Rusya'da bulunan bir rafineriden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin kasalarÄ±na para akÄ±tmak suretiyle terÃ¶re finansman saÄŸlamakla suÃ§lanÄ±yordu. MedvedÃ§uk bu suÃ§lamalarÄ± reddetti.

MedvedÃ§uk'un varlÄ±klarÄ±nÄ±n dondurulmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, kendisiyle baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu belirtilen Ã¼Ã§ televizyon kanalÄ± da "Kremlin yanlÄ±sÄ± propagandayÄ± yaydÄ±klarÄ±" gerekÃ§esiyle kapatÄ±ldÄ±.

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TÄ±pkÄ± Rus oligarklar gibi MedvedÃ§uk da yatÄ±yla tanÄ±nÄ±yor. 92 metrelik bu yatÄ±n ismi 'Royal Romance'...

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PUTÄ°N "CADI AVI" DEMÄ°ÅžTÄ°

ÃœÃ§ ay sonra UkraynalÄ± savcÄ±lar MedvedÃ§uk ile baÅŸka bir muhalefet milletvekili hakkÄ±nda vatana ihanet suÃ§lamasÄ±yla iddianameler hazÄ±rladÄ±. MedvedÃ§uk ev hapsine alÄ±ndÄ±. Kremlin davalarÄ± kÄ±nadÄ±, MedvedÃ§uk'un gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ± "cadÄ± avÄ±" olarak nitelendirdi.

Moscow Times'Ä±n aktardÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re, Putin o gÃ¼nlerde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Ukrayna'nÄ±n "bir Ã§eÅŸit anti-Rusya'ya" dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, "Ne yani, Ukrayna'da Rusya'yla birlikte Ã§alÄ±ÅŸan herkes yargÄ±lanacak mÄ± bundan sonra?" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Rusya'nÄ±n iÅŸgalinin baÅŸlamasÄ±ndan birkaÃ§ gÃ¼n sonra UkraynalÄ± yetkililerin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada MedvedÃ§uk'un ev hapsinden kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± belirtildi. MedvedÃ§uk'un avukatÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada ise mÃ¼vekkilinin milliyetÃ§i gruplarÄ±n tehditlerinden korunmak iÃ§in ev deÄŸiÅŸtirdiÄŸi ifade edildi.

ArdÄ±ndan geÃ§tiÄŸimiz ay da Zelenski, Muhalefet Platformu - YaÅŸam Ä°Ã§in Partisi ile birÃ§ok baÅŸka kÃ¼Ã§Ã¼k Rusya baÄŸlantÄ±lÄ± siyasi partinin Ukrayna'daki faaliyetlerinin askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Son olarak dÃ¼n Ã¶nce Zelenski'nin Telegram paylaÅŸÄ±mÄ± geldi. MedvedÃ§uk'un Ã¼zerinde Ukrayna ordu Ã¼niformasÄ±yla kolunda kelepÃ§elerle bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸan Zelenski'yi Ã¼lkede iÃ§ gÃ¼venlikten sorumlu teÅŸkilat olan Ukrayna GÃ¼venlik Servisi de teyit etti.

GÃ¼venlik Servisi'nin aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Ukrayna istihbaratÄ±nÄ±n bir numarasÄ± Ä°van Bakanov'un MedvedÃ§uk'un "yÄ±ldÄ±rÄ±m hÄ±zÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen tehlikeli bir Ã¶zel operasyonla" yakalandÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zlerine yer verildi.

Insider'Ä±n "Here's who Viktor Medvedchuk is: A pro-Kremlin, Ukrainian politician who was arrested this week" ve "Pro-Kremlin Ukrainian politician thought to be Putin's pick for puppet leader arrested, Zelenskyy announced", Washington Post'un "Who is the pro-Moscow Ukrainian mogul Viktor Medvedchuk?", Independent'Ä±n "The return of the godfather: How Putin's best friend in Ukraine is staging an improbable comeback", TIME'Ä±n "The Untold Story of the Ukraine Crisis" haberlerinden derlenmiÅŸtir.