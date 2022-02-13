Yunan Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ±ndan provokatif ziyaretler TÃ¼rkiye kÄ±yÄ±larÄ±na...

Edinilen bilgiye gÃ¶re; TÃ¼rkiye'nin Ege, DoÄŸu Akdeniz ve KÄ±brÄ±s'taki sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne yÃ¶nelik iyi komÅŸuluk iliÅŸkileri ve diyalog Ã§aÄŸrÄ±larÄ± sÃ¼rerken Yunanistan'Ä±n bÃ¶lgede tansiyonu yÃ¼kseltmeye yÃ¶nelik faaliyetleri devam ediyor. Yunanistan tarafÄ±ndan geÃ§en yÄ±l askeri deniz ve hava araÃ§larÄ± ile Gayri Askeri StatÃ¼deki Adalara (GASA) yÃ¶nelik 229 ihlal gerÃ§ekleÅŸtirilirken, Yunan Savunma Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hardalias da birkaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r orta ve doÄŸu Ege Denizi'ndeki adalarda bulunan askeri birlikleri ziyaret ediyor. Yunan Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ±'nÄ±n Ege Denizi'nde onlarca ada varken ziyaretlerini askeri deniz ve hava araÃ§larÄ± ile TÃ¼rkiye'ye en yakÄ±n adalara yapmasÄ± tepki Ã§ekiyor. Ege Denizi'nde sularÄ±n Ä±sÄ±nmasÄ±na neden olan ziyaretin ilkini perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ GASA niteliÄŸindeki Ä°skiri, Bozbaba, Semadirek ve Limni adalarÄ±na yapan Yunan Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ±, cuma gÃ¼nÃ¼ de Midilli ve Ä°psara adalarÄ±na gitti. Daha sonra SakÄ±z adasÄ±nÄ± ziyaret eden Hardalias dÃ¼n de Sisam ve Kelemez ile BulamaÃ§, NergisÃ§ik, KeÃ§i ve Bodrum'a 6 mil mesafedeki EÅŸek ve Kalolimnos adalarÄ±na gitti.Â

'TÃœRKÄ°YE HÄ°Ã‡ KÄ°MSE Ä°Ã‡Ä°N TEHDÄ°T DEÄžÄ°LDÄ°R'

Yunan Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ±'nÄ±n ziyaretlerinin bugÃ¼n de devam edeceÄŸi belirtilirken gÃ¼venlik uzmanlarÄ±, Lozan ve Paris AntlaÅŸmalarÄ± ile Gayri Askeri StatÃ¼de kalmalarÄ± ÅŸartÄ± ile Yunanistan'a devredilen adalara yÃ¶nelik askeri faaliyetlerin, sÃ¶z konusu antlaÅŸmalarÄ±n esastan ihlali anlamÄ±na geldiÄŸine dikkati Ã§ekti. Yunan yÃ¶neticilerin hukuka aykÄ±rÄ±, provokatif ve saldÄ±rgan tutumuna karÅŸÄ± diplomatik kanallardan gerekli giriÅŸimlerde bulunulduÄŸunu ifade eden yetkililer, "ÃœÃ§ beÅŸ adayÄ± helikopterle dolaÅŸmak ne siyasi ne askeri bir deha Ã¶rneÄŸidir ne de Yunan halkÄ±na bir yararÄ± vardÄ±r. TÃ¼rkiye hiÃ§ kimse iÃ§in tehdit deÄŸildir. Aksine dost ve ortaklarÄ± iÃ§in gÃ¼Ã§lÃ¼, etkin ve gÃ¼venilir bir mÃ¼ttefiktir" ifadesini kullandÄ±.

SorunlarÄ±n hukuk zemininde, iyi komÅŸuluk iliÅŸkilerine dayalÄ± diyalog ve barÄ±ÅŸÃ§Ä±l yÃ¶ntemlerle Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nÃ¼n Ã¶nemine vurgu yapan yetkililer, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ä°stiÅŸari GÃ¶rÃ¼ÅŸmeler, GÃ¼ven ArtÄ±rÄ±cÄ± Ã¶nlemler ve NATO AyrÄ±ÅŸtÄ±rma GÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri dahil iki mÃ¼ttefik komÅŸu olarak birÃ§ok diyalog mekanizmamÄ±z mevcut. BunlarÄ± sÃ¼rdÃ¼rerek sorunlarÄ± Ã§Ã¶zmek istiyoruz. Temennimiz, TÃ¼rk ve Yunan halklarÄ±nÄ±n bÃ¶lge zenginliklerinden adil bir ÅŸekilde istifade ederek barÄ±ÅŸ, refah ve gÃ¼ven iÃ§inde yaÅŸamasÄ±, Ege Denizi'nin TÃ¼rkiye ve Yunanistan arasÄ±nda dostluk denizi olmasÄ±dÄ±r. TÃ¼m iyi niyetli yaklaÅŸÄ±mlarÄ±mÄ±za raÄŸmen, Yunan siyasiler kendi halkÄ±na kulak vermeyen ve diyalogtan kaÃ§an tutumunu sÃ¼rdÃ¼rÃ¼p TÃ¼rkiye'yi dÃ¼ÅŸman gÃ¶rmek istiyorsa, arkasÄ±na saklandÄ±klarÄ±nÄ±n tarihte olduÄŸu gibi sÄ±rtÄ±nÄ± dÃ¶nÃ¼p gideceklerini, maceralarÄ±nÄ±n yine hÃ¼sranla sonuÃ§lanacaÄŸÄ±nÄ± ve bundan Yunan halkÄ±nÄ±n zarar gÃ¶receÄŸini de bilmelidir"Â