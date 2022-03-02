Uydu görüntülerinde ortaya çıktı! Dünyayı ayağa kaldıran fotoğraflar, hepsi Rusya'ya...

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekatın 7. gününde kritik ve endişe verici haberler gelmeye devam ediyor. AP'den geçen son haberde yer alan bilgide, Planet uydu görüntüsü, Belarus'taki Luninets Hava Üssü'ne park eden Rus uçaklarını görüntüledi.

HARKOV'A FÜZE

Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'a öğle saatlerinde Rusya tarafından füze saldırıları düzenlendi. Harkov vali yardımcısı, belediye meclisi binasının füzeyle vurulduğunu duyurdu.

Rus işgalcilerinin kruz füzesiyle şehri hedef aldığı bildiriliyor. Rusya sınırına hayli yakın konumda bulunan şehir, dün geceden bu yana Rus bombardımanı altında.