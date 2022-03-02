GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaUydu görüntülerinde ortaya çıktı! Dünyayı ayağa kaldıran fotoğraflar, hepsi Rusya'ya...
HaberlerDünya Haberleri Uydu görüntülerinde ortaya çıktı! Dünyayı ayağa kaldıran fotoğraflar, hepsi Rusya'ya...
ABONE OL

Uydu görüntülerinde ortaya çıktı! Dünyayı ayağa kaldıran fotoğraflar, hepsi Rusya'ya...

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek için başlattığı saldırının yedinci gününde bölgeden peş peşe kritik haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak yabancı basın tarafından servis edilen fotoğraflar dünyayı ayağa kaldırdı.

02.03.2022 - 19:26 |
Uydu görüntülerinde ortaya çıktı! Dünyayı ayağa kaldıran fotoğraflar, hepsi Rusya'ya...

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekatın 7. gününde kritik ve endişe verici haberler gelmeye devam ediyor. AP'den geçen son haberde yer alan bilgide, Planet uydu görüntüsü, Belarus'taki Luninets Hava Üssü'ne park eden Rus uçaklarını görüntüledi.

Uydu görüntülerinde ortaya çıktı Dünyayı ayağa kaldıran fotoğraflar, hepsi Rusyaya...

HARKOV'A FÜZE

Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'a öğle saatlerinde Rusya tarafından füze saldırıları düzenlendi. Harkov vali yardımcısı, belediye meclisi binasının füzeyle vurulduğunu duyurdu.

Rus işgalcilerinin kruz füzesiyle şehri hedef aldığı bildiriliyor. Rusya sınırına hayli yakın konumda bulunan şehir, dün geceden bu yana Rus bombardımanı altında.

GÜNCEL HABERLER

2 Mart 2022 koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

2 Mart 2022 koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Rusya ilk kez açıkladı! Müzakerelerle ilgili son dakika gelişmesi! Ukrayna şartını açıkladı...

Rusya ilk kez açıkladı! Müzakerelerle ilgili son dakika gelişmesi! Ukrayna şartını açıkladı...

Şans Topu sonuçları sorgulama: 2 Mart Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar...

Şans Topu sonuçları sorgulama: 2 Mart Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2 Mart 2022 koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

2 Mart 2022 koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Sıradaki Haber
Rusya ilk kez açıkladı! Müzakerelerle ilgili son dakika gelişmesi! Ukrayna şartını açıkladı...

Rusya ilk kez açıkladı! Müzakerelerle ilgili son dakika gelişmesi! Ukrayna şartını açıkladı...

Sıradaki Haber
Şans Topu sonuçları sorgulama: 2 Mart Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar...

Şans Topu sonuçları sorgulama: 2 Mart Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar...

Sıradaki Haber
ÖSYM duyurdu! Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü sınavı geç başvurusu başladı!

ÖSYM duyurdu! Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü sınavı geç başvurusu başladı!

Sıradaki Haber