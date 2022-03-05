Ünlü markalar Rusya'dan çekiliyor

Fransız lüks Moda Markaları LVMH, Kering, Hermes ve Chanel, Moskova’nın Ukrayna saldırısının ardından Rusya'daki mağazalarını geçici olarak kapattığını duyurdu. İngiltere, Avrupa Birliği ve ABD'nin getirdiği yaptırımlar sonrasında iş yapmanın daha zor olması da markaları etkiledi.

Hermes ve İsviçreli Cartier sahibi Richemont, Rusya'da işlerine ara vereceklerini açıklayan ilk firmalar arasında yer aldı. Christian Dior, Givenchy ve Bulgari gibi markaların da sahibi olan LVMH, ülkedeki 124 butiğini pazar gününden itibaren kapatacak.

Gucci ve Saint Laurent'e ev sahipliği yapan Kering'in Rusya'da iki mağazası ve ülkede 180 çalışanı bulunuyor. Fransız firma, kararının "Mevcut duruma ilişkin artan endişelerden" kaynaklandığını söyledi.

LVMH sözcüsü AFP'ye "Bölgedeki mevcut koşullar göz önüne alındığında, LVMH Rusya'daki mağazalarının 6 Mart'tan itibaren geçici olarak kapatıldığını üzülerek duyuruyor" dedi.

Öte yandan Fransız moda devi Chanel açıklamasında, “Artık Rusya'ya ürünlerimizi teslim etmeyeceğiz. Mağazalarımızı kapatacağız ve e-ticareti zaten durdurduk. Çalışanlarımızın güvenliği önceliğimizdir ve onları desteklemeye devam edecek ve yerel ekiplerimizle yakın temas halinde olacağız” ifadelerine yer verdi.