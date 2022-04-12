Ukrayna’nın Mikolayiv kenti, güne siren sesleriyle başladı

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Rus ordusu sivil yerleşimleri hedef almayı sürdürüyor. Rus saldırısı altındaki Ukrayna'nın liman kenti Mikolayiv'de sabah saatlerinde patlama sesleri duyuldu. Patlamaların ardından kentte, TSİ 10.00 sıralarında hava savunma sistemlerinin devreye girmesiyle Rusya'ya ait hava unsurları hedef alındı. Kent genelinde hava saldırısı alarmı verildi ve yeniden sirenler çalmaya başladı.



Yetkililer, halkı sığınaklara inmeleri ve pencerelere yaklaşmamaları konusunda uyardı.