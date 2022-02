Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Rusya’nın Ukrayna’ya seyahati o kadar kolay olmayacak

Büyükelçi Bodnar, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan krize ilişkin basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Rusya’nın sözde cumhuriyetleri tanıma kararı almasının uluslararası hukukun ihlali olduğunu söyleyen Bodnar, söz konusu kararın Ukrayna çevresindeki krizi iyice tırmandırdığını ve tek taraflı olarak Minsk Anlaşmalarından çıktığı anlamına geldiğini kaydetti. 22 Şubat itibarıyla Rusya’nın toplamda 96 kez ateşkes ihlali gerçekleştirdiğini, bunların 81 kez ağır silahlar vasıtasıyla olduğu bilgisini veren Bodnar, “Bunun sonucu hem cephe hattında yaşayan evlerinin bozulmasına, çeşitli altyapının bozulmasına sebep oldu ve Ukrayna tarafından bazı kayıpların verilmesine sebep oldu. Bu gece 15 kez ateşkes ihlal edilerek ateş açıldı. Herhangi bir kayıp yok. Aynı şekilde hem Kırım’da hem de Belarus’ta tehlikeli denilebilecek Rus askeri yığınağı söz konusu. Böylece farklı rotalardan saldırı riski var. En büyük tırmanış riski şu an işgal edilen Donetks ve Luhanks yerlerinin bazı yerlerinde” diye konuştu.



Ukrayna’nın Rusya ile olan krizin çözülmesi bağlamında diplomasiye bağlılığını teyit ettiğini dile getiren Bodnar, “Almanya tarafından uygulanan yaptırımları memnuniyetle karşılıyoruz. Rusya’nın göstermiş olduğu saldırganlık yükseldikçe bu yaptırımların güçlendirilmesini umuyoruz. Bu bağlamda Rus Parlamentosu’nun Ukrayna’nın egemen topraklarının tanınması konusunda parlamentoda oy veren Rus milletvekillerine karşı AB’nin yaptırımları da son derece olumludur. Eminim ki diğer devletlerin de saldırgan olan Rusya’ya bu tür yaptırımları değerlendirmesi lazım. Kolektif açıdan biz Ukrayna olarak çeşitli örgütlere kolektif bir fikir üretmekten yanayız” değerlendirmesinde bulundu.

“Rusya’nın Ukrayna’ya seyahati o kadar kolay olmayacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) daimi ülkeleri, Almanya ve Türkiye’nin ortak görüşme fikrini desteklediğini hatırlatan Bodnar, “Gerek Ukrayna kolluk kuvvetleri, gerekse her Ukraynalı kendi ülkesini savunmaya hazır. İşgalci ve saldırgan devletin de şunu anlaması gerekiyor, Ukrayna’ya seyahati o kadar kolay olmayacak. Tekrar vurgulamak isterim ki biz savaş istemiyoruz, savaşı provoke etmiyoruz. Savaşı önlemek adına çabalarımızı sarf ediyoruz” dedi.



Rusya Devlet Başkanı Putin’in öne sürdüğü taleplerinin ve Rusya Güvenlik Kurulu’nun yapmış olduğu toplantıyı 1978’deki Afganistan’a girme kararı alındığı tarihe benzeten Büyükelçi Bodnar, savaş fikrinin Rusya toplumu arasında yaygın olmadığının altını çizdi. Büyükelçi Bodnar, Rusya’nın saldırganlığının Ukrayna’nın NATO bağlamında tarafsız statüsüne sahip olduğu zamanlarda başladığına dikkati çekerek, “Özellikle Avrupa’da gri bölgelerin var olması, onların sürdürülmesi Rusya’nın çeşitli ülkelere saldırganlığını teşvik ediyor. Genel itibarıyla bir çözüm olmadığı sürece Avrupa’ya karşı bu saldırganlık devam edecektir. Emin olabilirsin ki Ukrayna üstlenmiş olduğu bu sorumluluklara ve yükümlülüklere bağlı kalacaktır. Tabii ki de Ukrayna’yla ilişkili olarak uluslararası ortaklarımızı buna uygun davranmaya davet ediyorum” açıklamasında bulundu.



Ukrayna’ya nükleer silahtan vazgeçmesi durumunda güvenlik garantisi verildiğini hatırlatan Bodnar, “Bunu garanti eden devletler tarafından sağlanıyor. Özellikle nükleer silahların yayılmamasıyla ilgili anlaşmalarda Ukrayna’nın bu konudaki tüm yükümlülükleri orada yazılı. Bugünkü durumumuz uluslararası güvenlik sisteminin korunma arayışlarının nasıl olduğuna ilişkin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zamanında 'Dünya 5’ten büyük' ifadesi şu an Ukrayna’da her zamankinden daha güncel” şeklinde konuştu.

“Yaptırımların hiç olmasındansa geç olması daha iyidir”

Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Büyükelçi Bodnar, Avrupa ve ABD’nin yaptırımlar konusundaki açıklamalarını değerlendirerek, “Söz konusu yaptırımlar 2014’de uygulanmaya başlasaydı biz çok mutlu olurduk. Bazı Batı ülkeleri Rusya’yla normalmiş gibi iş ilişkilerini kurmaya çalışıyor. Şu an şöyle bir anlayış ediniyorlar. Gelen tehditler sadece Ukrayna’yı değil, daha geniş bir alanı kapsayabilir. Bana göre hiç olmasındansa geç olması daha iyidir ama yarın da geç olabilir” açıklamasında bulundu.



Türkiye’nin krizdeki rolüne ilişkin gelen soruyu yanıtlayan Büyükelçi Bodnar şunları söyledi:

“Sayın Erdoğan’ın arabuluculuk tekliflerini biz desteliyoruz. İhtilaf sonuç itibarıyla yerinde olmaya devam ediyor. Böyle bir teklif gerçekleşirse Rusya ile siyasi boyutuyla çözmemize yardımcı olacaktır. Sayın Erdoğan’ın Rus tarafıyla da iyi ilişkileri var. Biz inanıyoruz ki teklif etmiş olduğumuz diplomatik yoldan devam edersek Rusya’yla mevcut sorunun çözülmesine ve Rusya’nın Ukrayna karşı saldırganlığının tırmandırılmasını engelleyecektir. Savaş herkese zarar getirecek Türkiye de dahil olmak üzere. Çünkü Türkiye’nin hem Ukrayna ile Rusya’yla ticari ilişkileri var. Bölgede böyle bir askeri hareketliliğin canlandırılması, tırmandırılması olursa bölgedeki ekonomiye, güvenlik durumuna zarar verecektir.”

“Barışın anahtarı şu anda bildiğiniz gibi sadece Putin’de var”

11-13 Mart’ta Antalya Diplomasi Forumu’nda iki ülke arasında bir müzakere ihtimalinin olup olmadığının sorulması üzerine Büyükelçi Bodnar, “Biz ADF dahil olmak üzere her türlü müzakere formatına açığız. Bizim taraf söz konusu hazırlığı hem resmi olarak hem de gayriresmi olarak açıklamıştır. Önemli olan söz konusu müzakere toplantısı için Kremlin’in siyasi isteğinin olması. Çünkü bildiğiniz gibi barışın anahtarı şu anda bildiğiniz gibi sadece Putin’de var” şeklinde konuştu.

“Topyekün saldırıya geçmesi için yeterince imkanları yok”

Topyekün savaş olma ihtimalini de değerlendiren Bodnar, “Rus tarafından her şeyi bekleyebiliriz. Bizim yaptığımız araştırmalara göre topyekün saldırıya geçmesi için yeterince imkanları yok. Ama tabii ki bu bağlamda Rusya lokal operasyonlara, bazı yerlerde provokasyona hazır. Rus tarafının vermiş olduğu açıklamalardan yola çıkarsak Luhansk ve Donetsk bölgelerinin işgaline devam etmek istiyorlar. Bu sadece kamuoyuna açık açıklamalar. Biz en kötü senaryoya da açığız” ifadelerini kullandı.