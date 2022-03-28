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DünyaUkraynalı müzakereci David Arakhamia: Müzakereler yarın 10.00’da başlıyor
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Ukraynalı müzakereci David Arakhamia: Müzakereler yarın 10.00’da başlıyor

Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, Türkiye’de yüz yüze yapılacak müzakerelerin yarın 10.00’da başlayacağını duyurdu.

28.03.2022 - 14:13 | | KİEV (İHA)
Ukraynalı müzakereci David Arakhamia: Müzakereler yarın 10.00’da başlıyor

Rusya ve Ukrayna 33 gündür süren savaşta barış yolu aramaya devam ediyor. Müzakerelerin bir sonraki etabının Türkiye’de yapılması kararının ardından görüşmelerin gün ve saati de belli oldu. Ukrayna tarafının müzakereci heyetinde yer alan David Arakhamia Ukrayna basınına yaptığı açıklamada, "Şu an için yoldayız. Lojistik sıkıntılardan dolayı varmamız geç saatleri bulacak. Rus heyeti de saat 21:00 sıralarında Türkiye’de olacak. Bundan dolayı yarın 10.00’da görüşmeleri başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

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