GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaUkrayna’dan müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye’ye teşekkür
HaberlerDünya Haberleri Ukrayna’dan müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye’ye teşekkür
ABONE OL

Ukrayna’dan müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye’ye teşekkür

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile yapılacak müzakerelerde yeni turun Türkiye’de düzenlenecek olmasından dolayı Türkiye’ye teşekkür etti

29.03.2022 - 00:14 | | İHA
Ukrayna’dan müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye’ye teşekkür

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 33 gündür devam ederken, iki ülkenin heyetleri müzakerelerdeki yeni tur için Türkiye’de yarın bir araya gelecek. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştük. Barış görüşmelerinin Türkiye’de yapılacak olmasından dolayı Türkiye’ye minnettarım. Türkiye’nin arabuluculuğunda bu görüşmelerin Ukrayna’ya barışı getirmesini ve güvenliğin sağlanmasını umuyorum" ifadelerini kullandı.

Ukrayna - Rusya savaşında son dakika haberleri...Dünyanın gözü İstanbul'daki tarihi zirvede! Barış masası Türkiye'de kuruluyor! Tarih belli oldu
İlgili Haber
Ukrayna - Rusya savaşında son dakika haberleri...Dünyanın gözü İstanbul'daki tarihi zirvede! Barış masası Türkiye'de kuruluyor! Tarih belli oldu
Türkiye'nin ardından Romanya'da da görüldü!
İlgili Haber
Türkiye'nin ardından Romanya'da da görüldü!
Abramoviç ve Ukraynalı müzakereciler ile ilgili bomba iddia: Zehirlendiler!
İlgili Haber
Abramoviç ve Ukraynalı müzakereciler ile ilgili bomba iddia: Zehirlendiler!

GÜNCEL HABERLER

Ukrayna’dan müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye’ye teşekkür

Ukrayna’dan müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye’ye teşekkür

ABD’de federal yargıçtan Trump hakkında şoke eden hüküm!

ABD’de federal yargıçtan Trump hakkında şoke eden hüküm!

Ukrayna heyeti müzakereler için İstanbul’a geldi!

Ukrayna heyeti müzakereler için İstanbul’a geldi!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ukrayna’dan müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye’ye teşekkür

Ukrayna’dan müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye’ye teşekkür

Sıradaki Haber
Ukrayna heyeti müzakereler için İstanbul’a geldi!

Ukrayna heyeti müzakereler için İstanbul’a geldi!

Sıradaki Haber
Arsa ve arazi fiyatları düşecek, konut sektörü canlanacak

Arsa ve arazi fiyatları düşecek, konut sektörü canlanacak

Sıradaki Haber
Kardemir personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor, 2022 personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Kardemir personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor, 2022 personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Sıradaki Haber