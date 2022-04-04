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Ukrayna'dan bomba Rusya iddiası! 'Gizli seferberlik ilanı'

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya’nın gizli seferberlik ilan ettiğini ve para karşılığında tecrübeli 60 bin kişiyi silah altına almaya hazırlandığını iddia etti.

04.04.2022 - 23:39 |
Ukrayna'dan bomba Rusya iddiası! 'Gizli seferberlik ilanı'

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 40’ıncı gününde devam ederken, Ukrayna’da ağır kayıplar veren Rusya’nın ülkede gizli seferberlik ilan ettiği ve para karşılığında tecrübeli 60 bin kişiyi silah altına almaya hazırlandığını iddia edildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Donetsk ve Lugansk bölgelerinde 7 düşman saldırısı geri püskürtüldü. 2 zırhlı araç ve 43 otomobil, 3 adet savaş uçağı, 1 helikopter ve 2 seyir füzesi imha edildi. Ayrıca Rusya’da gizli seferberlik ilan edildi ve para karşılığında tecrübeli 60 bin asker alımı planlanıyor. Askerler, Krasnador bölgesi, Perm bölgesi, Dağıstan Özerk Cumhuriyeti, Inguşetya ve Kalmıkya’dan seçilecek" ifadeleri kullanıldı.

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