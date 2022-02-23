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DünyaUkrayna'da savaş hazırlığı! Vladimir Zelenski dünyaya duyurdu: Yedek askerler göreve çağrıldı
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Ukrayna'da savaş hazırlığı! Vladimir Zelenski dünyaya duyurdu: Yedek askerler göreve çağrıldı

Ukrayna-Rusya krizi adım adım savaşa giderken, Vladimir Zelenski yaptığı halka sesleniş konuşmasında seferberliğe gerek olmadığını ancak yedek askerlerin çağrıldığını duyurdu.

23.02.2022 - 08:01 |
Ukrayna'da savaş hazırlığı! Vladimir Zelenski dünyaya duyurdu: Yedek askerler göreve çağrıldı

Yaptığı halka sesleniş konuşmasında barış mesajı vermeyi ihmal etmeyen Zelenski, her türlü senaryoya hazır olmak adına yedek askerlerin göreve çağrıldığını duyurdu.

Ukraynada savaş hazırlığı Vladimir Zelenski dünyaya duyurdu: Yedek askerler göreve çağrıldı

Ulusa sesleniş konuşmasında Zelenski "Rusya tarafından Donetsk ve Lugans Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıkları kabul edildi. Aralarında imzalanan sözde anlaşmalar doğrultusunda Rusya’nın Ukrayna toprağı olan Donbas’a girmesinin önü açıldı.

Ukraynada savaş hazırlığı Vladimir Zelenski dünyaya duyurdu: Yedek askerler göreve çağrıldı

Bu kararla Rusya Minsk anlaşmalarından çıkmış oldu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri, Almanya, Türkiye ve Ukrayna arasında bir zirve düzenlenmesi konularında çalışıyorlar ve Erdoğan da bu zirveyi destekliyor.

Ukraynada savaş hazırlığı Vladimir Zelenski dünyaya duyurdu: Yedek askerler göreve çağrıldı

Partnerlerimizin Rusya’ya karşı yaptırım seçeceğinden başka alternatif olmadığını bilmelerinden mutluyum. Bugün itibariyle genel seferberliğe gerek yoktur. Ancak ben Ukrayna Silahlı Kuvvetleri başkomutanı olarak yedek askerlerin çağrılmasına ilişkin kararname imzaladım. Sayın Ukraynalılar! Barış yanlısı Ukrayna halkı, biz sessizlik istiyoruz. Eğer bugün susarsak yarın yok oluruz. Yaşasın Ukrayna!" ifadelerini kullandı.

Ukraynada savaş hazırlığı Vladimir Zelenski dünyaya duyurdu: Yedek askerler göreve çağrıldı

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