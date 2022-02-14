Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna'da yaşanan gelişmeler nedeniyle, Ukrayna’ya bilet almış yolcuların bilet iadelerini be değişikliklerinin yapılacağını duyurdu. Peki, Ukrayna uçuşları kapandı mı? THY Ukrayna uçuşları devam ediyor mu? THY Ukrayna uçuşları değişiklik hakkı var mı? Uçuşlarda ceza bedeli uygulanacak mı? İşte THY’nin Ukrayna açıklaması!

THY UKRAYNA UÇUŞLARI DEVAM EDİYOR MU?

Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna'da yaşanan gelişmeler nedeniyle bu ülkeye bilet almış yolculara bilet iadesi ve değişikliği hakkı tanındığını açıkladı. Yetkililer uçuşların devam ettiğini de bildirdi.

Konuyla ilgili olarak THY resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ukrayna'da yaşanan güncel gelişmeler nedeniyle, 13 Şubat 2022 ve öncesinde biletlenmiş olup, 13-28 Şubat 2022 (dâhil) tarihleri arasında Ortaklığımıza ait Ukrayna (Kiev, Odessa, Lviv, Harkiv, Zaporijya ve Herson) varışlı seferlere kayıtlı olan yolcularımız, 28 Şubat 2022 tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla aşağıda yer verilen haklardan faydalanabileceklerdir.

Değişiklik hakları, aynı parkur ve kabinde olmak kaydıyla, uçuşlarını 31 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar olan seferlerimize herhangi bir ücret ve ceza bedeli olmaksızın değiştirebileceklerdir, orijinal bilete ait ücret kuralları çerçevesinde parkur değişikliği yapabileceklerdir.

Herhangi bir ücret ve ceza bedeli olmaksızın bilet geçerliliğini 31 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar uzatarak biletlerini açığa alabileceklerdir. Hiç kullanılmamış biletlerin ücret iadesi yapılacaktır.

Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde; biletteki kullanılmayan uçuşların ücret iadesi yapılacaktır."