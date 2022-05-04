Ukrayna, Belarus ordusunun Rusya’nın yanında savaşa girmesine hazır

Rusya-Ukrayna savaşı 24 Şubat’tan beri devam ederken, komşu ülkelerde de hareketli günler yaşanıyor. Belarus ordusunun bugün ani bir tatbikata başlamasının ardından Ukrayna tarafından açıklama geldi. Ukrayna’nın başkenti Kiev’in, Belarus’un Rusya’nın yanında savaşa girmesi halinde bu duruma hazır olduğunu ifade eden Ukrayna Devlet Sınır Teşkilatı Sözcüsü Andriy Demchenko, “Rusya Federasyonu'nun bir noktada Belarus topraklarını ve Belarus Silahlı Kuvvetleri’ni Ukrayna'ya karşı kullanabileceğini göz ardı etmiyoruz. Bu yüzden hazırız” açıklamasında bulundu.