GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaUkrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuktan Azovstal açıklaması
HaberlerDünya Haberleri Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuktan Azovstal açıklaması
ABONE OL

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuktan Azovstal açıklaması

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Azovstal demir çelik fabrikasındaki sivillerin acilen bölgeden tahliye edilmesi gerektiğini belirtti.

21.04.2022 - 12:28 | | UKRAYNA, (DHA)
Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuktan Azovstal açıklaması

Telegram hesabından açıklama yapan Vereşuk, Ruslardan Mariupoldaki Azovstal demir çelik fabrikasından acil bir insani koridor talep ediyoruz. Şu anda orada yaklaşık 1000 sivil ve 500 yaralı asker var. Hepsinin Azovstaldan bugün çıkarılması gerekiyor. Dünya liderlerini ve uluslararası toplumu şimdi Azovstal üzerinde yoğunlaşmaya çağırıyorum. Bu, insani çaba için kilit bir nokta ve kilit bir an dedi.

İNSANİ KORİDOR PLANLANDIĞI GİBİ ÇALIŞMADI
Vereşuk, dün Mariupoldan açılan insani koridorun planlandığı gibi çalışmadığını belirterek, Ne yazık ki, Mariupol'daki insani koridor planlandığı gibi çalışmadı. Sahada kendi orduları üzerinde kontrol eksikliği nedeniyle, işgalciler uygun bir ateşkesi sağlayamadı. Mariupol yönündeki çabalarımıza devam edeceğiz dedi.

GÜNCEL HABERLER

İstanbul'da 6 ilçede narkotik operasyonları: 14 gözaltı

İstanbul'da 6 ilçede narkotik operasyonları: 14 gözaltı

Türk lirası ile ilgili flaş karar! Bakanlık duyurdu

Türk lirası ile ilgili flaş karar! Bakanlık duyurdu

1100 akaryakıt istasyonuna tesis devir yasağı

1100 akaryakıt istasyonuna tesis devir yasağı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da 6 ilçede narkotik operasyonları: 14 gözaltı

İstanbul'da 6 ilçede narkotik operasyonları: 14 gözaltı

Sıradaki Haber
Türk lirası ile ilgili flaş karar! Bakanlık duyurdu

Türk lirası ile ilgili flaş karar! Bakanlık duyurdu

Sıradaki Haber
İspanya ve Danimarka Başbakanları Kiev’de

İspanya ve Danimarka Başbakanları Kiev’de

Sıradaki Haber
Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili son dakika açıklaması! Onlar da para alacak, son tarih...

Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili son dakika açıklaması! Onlar da para alacak, son tarih...

Sıradaki Haber