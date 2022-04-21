Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuktan Azovstal açıklaması

Telegram hesabından açıklama yapan Vereşuk, Ruslardan Mariupoldaki Azovstal demir çelik fabrikasından acil bir insani koridor talep ediyoruz. Şu anda orada yaklaşık 1000 sivil ve 500 yaralı asker var. Hepsinin Azovstaldan bugün çıkarılması gerekiyor. Dünya liderlerini ve uluslararası toplumu şimdi Azovstal üzerinde yoğunlaşmaya çağırıyorum. Bu, insani çaba için kilit bir nokta ve kilit bir an dedi.

İNSANİ KORİDOR PLANLANDIĞI GİBİ ÇALIŞMADI

Vereşuk, dün Mariupoldan açılan insani koridorun planlandığı gibi çalışmadığını belirterek, Ne yazık ki, Mariupol'daki insani koridor planlandığı gibi çalışmadı. Sahada kendi orduları üzerinde kontrol eksikliği nedeniyle, işgalciler uygun bir ateşkesi sağlayamadı. Mariupol yönündeki çabalarımıza devam edeceğiz dedi.