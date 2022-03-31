Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: Mariupol'e tahliye için 45 otobüs gönderiyoruz

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 36. güne girildi. Rus ordusunun saldırılarının büyük hasara yol açtığı kentlerden biri olan Mariupol'de Rusya'nın insani ateşkes kararı almasının ardından harekete geçildi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, 45 otobüsün insani yardım sağlanması ve mahsur kalan sivillerin tahliye edilmesi için Mariupol'e doğru yola çıktığını açıkladı.



Uluslararası Kızıl Haç Komitesi de Rusya'nın güvenli bir koridor açmayı kabul ettiğini doğruladıktan sonra 45 otobüsün Mariupol'a doğru yolda olduğunu belirtti.

Mariupol'de ateşkes kararı

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, dün akşam Ukrayna’daki sivillere yönelik tahliyelerle ilgili verdiği bilgide 31 Mart'ta Mariupol’den Zaporijya’ya insani koridor açılacağını duyurmuştu. Mizintsev, “31 Mart 2022 10.00’dan itibaren yalnızca insani amaçlı ‘sessizlik rejimi’ ilan edildi ve siviller ile yabancıların tahliyesi için insani koridor açıldı. Bu insani operasyonun başarılı bir şekilde uygulanması için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcilerinin doğrudan katılımıyla yürütülmesi önerilmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

Mariupol'ün nüfusu 500 binden 170 bine düştü

Rusya'nın saldırılarından önce nüfusu 500 bin olan Mariupol kentinde şu anda 170 bin kişi bulunuyor. Kentin Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, saldırılar nedeniyle halkın elektriksiz kaldığını belirterek, diğer kaynakların da azaldığı konusunda uyarıda bulunmuştu.